消息指稱 Unity將會在今年底前募股上市

當不是使用自己的電腦，或是想上一些不希望別人發現的網站時，瀏覽器的「無痕模式」會是你的好朋友，但無痕模式真的完全「沒有痕跡」嗎？美國一群使用者認為無痕模式名不符實，Google仍能透過其他方式蒐集行為資料，因此求償50億美元。先不論他們的訴求是否合理，無痕模式畢竟不是萬能，有哪些事是你以為它可以，但其實是做不到的呢？

2020-06-04 12:46