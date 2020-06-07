快訊

高市畢典獎狀怎印？ 家長：恐三「代」同堂

藍衰敗起於自私 不是喊個「台灣國民黨」就有解

消息指稱 Unity將會在今年底前募股上市

聯合新聞網 / 楊又肇

消息指稱，以旗下同名遊戲引擎技術為名的Unity，預計會在今年準備進行首次公開募股上市 (IPO)。

不過，目前Unity並未針對相關傳聞作回應，但彭博新聞則透露Unity目前已經與高盛銀行著手合作，預計會在今年底之前進行公開募股。

就近期對外公布財報內容顯示，Unity在2019財年全年營收達5億美元，營收年成長幅度達30%，其中包含將原本商業模式從單次買斷調整為訂閱模式，同時在遊戲引擎技術之外，更提供整合式廣告機制，藉此讓開發者能在遊戲內購物與直接銷售增加額外獲利，藉此吸引更多開發者採用Unity服務資源創作內容。

Unity現階段的市場估值約為63億美元，若藉由募股上市匯集更多投資資金，預期將使Unity市值進一步增加。

而相比提供Unreal Engine遊戲引擎技術的EPIC Games準備在近期對外募集5億美元資金，藉此讓市值可達150億美元，更顯示Unity希望藉由此次募股上市爭取更大發展機會，讓本身市值能加速成長。

目前包含Sony旗下PlayStation、Google，或是諸多遊戲開發商、影像軟體，以及虛擬視覺技術都與Unity深度合作，而藉由募股上市獲取更多投資機會，更可讓Unity有更多發展空間。

不過，受到今年新型冠狀病毒疫情影響，美國股市其實也連帶受到不少衝擊，因此Unity選擇在今年底之前募股上市，能否順利募集足夠金額，暫時還無法確定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 廣告 新型冠狀病毒

延伸閱讀

全球新冠肺炎疫情逾678萬例確診 死亡數逼近40萬

廣西「毒王」因致9人染疫 遭判刑1年2個月

Naughty Dog公佈《最後生還者 二部曲》末日世界場景幕後製作細節

這什麼操作？！全軍破敵新作《Total War Saga: TROY》上市後即在Epic限免開送

相關新聞

三星原本提擬第六代自製處理器架構M6 將大幅提昇運算效能

由三星奧斯汀研究中心團隊於電機電子工程師協會 (IEEE)舉辦的國際計算機架構會議 (ISCA)所公布論文，其中透露三星過去以來在自製處理器架構設計的演進，其中更包含三星奧斯汀研究中心團隊在去年底解散之前提擬的第六代自製處理器架構M6設計細節。

上網用「無痕模式」最安全、無法被追蹤？ 四大迷思破解

當不是使用自己的電腦，或是想上一些不希望別人發現的網站時，瀏覽器的「無痕模式」會是你的好朋友，但無痕模式真的完全「沒有痕跡」嗎？美國一群使用者認為無痕模式名不符實，Google仍能透過其他方式蒐集行為資料，因此求償50億美元。先不論他們的訴求是否合理，無痕模式畢竟不是萬能，有哪些事是你以為它可以，但其實是做不到的呢？

目前Google廣告業務與搜尋引擎業務 將由同一名主管帶領

在Google稍早對外公布高層職務調整內容中，過去從G Suite項目轉任負責Google廣告業務的Prabhakar Raghavan，未來也會接手搜尋引擎業務。

消息指稱 Unity將會在今年底前募股上市

消息指稱，以旗下同名遊戲引擎技術為名的Unity，預計會在今年準備進行首次公開募股上市 (IPO)。

Kitty Hawk取消早期發展飛行汽車項目Flyer

由Google共同創辦人Larry Page投資的小型飛行汽車新創公司Kitty Hawk，目前確定取消早期研發的Flyer飛行汽車項目，未來主力將會逐漸移轉至後期以全電驅動運作，更強調在垂直起降，以及飛行過程都比現有直升機形式產生聲噪更低的Heaviside。

AWS宣布與Slack深入合作 藉此與微軟、Google抗衡

AWS宣布與Slack深入合作，後者預計將其語音與視訊通話功能移轉至Amazon Chime平台，並且進一步將其線上協作服務與AWS服務深入整合。

黃牛炒價「PS4手把悠遊卡」售1萬 網傻眼：可買3隻真手把

悠遊卡公司近年與不少公司合作出卡，像是寶可夢精靈球、乖乖包裝悠遊卡都掀起一陣風潮。台灣索尼互動娛樂公司近期與悠遊卡公司合作，推出PS4手把悠遊卡，3日開賣短短幾分鐘就被搶購一空，如今網上竟出現黃牛炒價，售價1萬元，比原價飆升25倍多，令不少網友看傻眼，直呼該售價都可買3隻真的PS4無線手把。

小孩手遊儲值14分鐘刷16萬元 遊戲平台主動退款七成引熱議

現在手遊盛行，只要將手機綁定帳戶或信用卡，在遊戲裡儲值（課金）相當便利，卻讓很多不知輕重的小孩，擅自用家長的手機進行大筆消費，等接到通知或帳單才發現事情嚴重性。

Supermicro強調 將以模組化伺服器對應完整5G電信需求

在此次Computex線上主題演講中，Supermicro創辦人暨執行長梁見後說明將以旗下模組化設計的伺服器產品，對應完整的5G電信解決方案，同時也滿足應用於邊緣運算與雲端運算的使用需求。

CTA發聲明：明年仍會以實體活動形式舉辦CES 2021

雖然今年初在新型冠狀病毒尚未嚴重爆發之前完成舉辦CES 2020展會活動，但是在目前疫情仍未有好轉情況下，許多展會活動均相繼取消，或是轉為線上形式舉辦。而或許是為了讓更多業者安心，美國消費性電子協會 (CTA)發出聲明表示，將以實體活動形式規劃明年度的CES 2021，地點依然會選在美國拉斯維加斯。

計畫以區塊鏈打造數位身分證 LG CNS與Evernym攜手合作

LG子公司LG CNS宣布，目前正與美國身分認證技術公司Evernym合作，準備打造一款基於區塊鏈技術的數位認證解決方案，藉此提供可透過網路連接驗證個人身分、車輛資料，或是其他需要驗證裝置。

抗議公司對於暴力言論沒有實質作為 Facebook員工進行「虛擬罷工」

相較Twitter將美國總統川普推文內容標示不實言論，同時也將涉及暴力言論加註警告且隱藏的作法，Facebook執行長Mark Zuckberg則認為不應對政治人物言論加以審核，而此舉則是引發Faceboo內部員工不滿，因而準備進行「虛擬罷工」。

熱門新聞

買iPhone扣半年薪！陸企發公告挺國貨發獎金 網看金額傻眼

電源連接線越長…iPhone、iPad充電速度越慢嗎？

iPhone 6s和SE有望支援iOS 14：再戰第六年

真無線耳機推夏季搶眼新色 馬卡龍綠、冰川藍太美必收

MacBook電腦何時該換電池？用電池健康度管理就知道

EA開始在Steam平台銷售PC遊戲 訂閱服務預計夏季進駐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。