消息指稱 Unity將會在今年底前募股上市
消息指稱，以旗下同名遊戲引擎技術為名的Unity，預計會在今年準備進行首次公開募股上市 (IPO)。
不過，目前Unity並未針對相關傳聞作回應，但彭博新聞則透露Unity目前已經與高盛銀行著手合作，預計會在今年底之前進行公開募股。
就近期對外公布財報內容顯示，Unity在2019財年全年營收達5億美元，營收年成長幅度達30%，其中包含將原本商業模式從單次買斷調整為訂閱模式，同時在遊戲引擎技術之外，更提供整合式廣告機制，藉此讓開發者能在遊戲內購物與直接銷售增加額外獲利，藉此吸引更多開發者採用Unity服務資源創作內容。
Unity現階段的市場估值約為63億美元，若藉由募股上市匯集更多投資資金，預期將使Unity市值進一步增加。
而相比提供Unreal Engine遊戲引擎技術的EPIC Games準備在近期對外募集5億美元資金，藉此讓市值可達150億美元，更顯示Unity希望藉由此次募股上市爭取更大發展機會，讓本身市值能加速成長。
目前包含Sony旗下PlayStation、Google，或是諸多遊戲開發商、影像軟體，以及虛擬視覺技術都與Unity深度合作，而藉由募股上市獲取更多投資機會，更可讓Unity有更多發展空間。
不過，受到今年新型冠狀病毒疫情影響，美國股市其實也連帶受到不少衝擊，因此Unity選擇在今年底之前募股上市，能否順利募集足夠金額，暫時還無法確定。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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