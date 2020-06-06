AWS宣布與Slack深入合作 藉此與微軟、Google抗衡

AWS宣布與Slack深入合作，後者預計將其語音與視訊通話功能移轉至Amazon Chime平台，並且進一步將其線上協作服務與AWS服務深入整合。

而深入與Slack合作，更加深AWS服務在線上協作應用的推廣效果，預期能在目前新型冠狀病毒疫情帶動的遠距工作需求下，除了增加Slack使用需求，更能帶動AWS更多儲存、雲端運算應用。

除此之外，在此項合作協議之下，更將使亞馬遜藉由Slack服務進行線上協作。不過，在亞馬遜對外聲明內容中，並且特別說明預計會有多少員工採用Slack服務，而目前最多人使用Slack服務的企業為IBM，至少約有35萬名員工透過Slack進行工作事項協作。

過去以來，Slack其實就已經有多項功能是以AWS服務運作，而此次與AWS深入合作更意味未來其服務諸如資料儲存、運算，或是需要使用雲端服務等資源，都會透過AWS服務運作，同時也代表未來Slack將成為AWS代表合作客戶，而不會被微軟Azure或Google Cloud拉攏，甚至AWS未來也能藉由與Slack合作提供線上協作服務銷售，藉此與Microsoft Teams、Google G Suite服務抗衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》