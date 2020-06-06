快訊

高雄天氣晴朗 罷韓投票所外出現排隊長龍

近半年後才說？WHO又改口：建議「公眾配戴口罩」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AWS宣布與Slack深入合作 藉此與微軟、Google抗衡

聯合新聞網 / 楊又肇

AWS宣布與Slack深入合作，後者預計將其語音與視訊通話功能移轉至Amazon Chime平台，並且進一步將其線上協作服務與AWS服務深入整合。

而深入與Slack合作，更加深AWS服務在線上協作應用的推廣效果，預期能在目前新型冠狀病毒疫情帶動的遠距工作需求下，除了增加Slack使用需求，更能帶動AWS更多儲存、雲端運算應用。

除此之外，在此項合作協議之下，更將使亞馬遜藉由Slack服務進行線上協作。不過，在亞馬遜對外聲明內容中，並且特別說明預計會有多少員工採用Slack服務，而目前最多人使用Slack服務的企業為IBM，至少約有35萬名員工透過Slack進行工作事項協作。

過去以來，Slack其實就已經有多項功能是以AWS服務運作，而此次與AWS深入合作更意味未來其服務諸如資料儲存、運算，或是需要使用雲端服務等資源，都會透過AWS服務運作，同時也代表未來Slack將成為AWS代表合作客戶，而不會被微軟Azure或Google Cloud拉攏，甚至AWS未來也能藉由與Slack合作提供線上協作服務銷售，藉此與Microsoft Teams、Google G Suite服務抗衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 新型冠狀病毒 微軟 Google

延伸閱讀

一鍵備份相片影片！Facebook無痛搬到Google相簿工具上線啦

新款Android TV「Sabrina」宣傳圖像亮相 可能併入NEST品牌

BBC與微軟合作 打造可識別不同英國口音的數位助理服務Beeb

馬斯克推文：是時候該分拆亞馬遜了

相關新聞

上網用「無痕模式」最安全、無法被追蹤？ 四大迷思破解

當不是使用自己的電腦，或是想上一些不希望別人發現的網站時，瀏覽器的「無痕模式」會是你的好朋友，但無痕模式真的完全「沒有痕跡」嗎？美國一群使用者認為無痕模式名不符實，Google仍能透過其他方式蒐集行為資料，因此求償50億美元。先不論他們的訴求是否合理，無痕模式畢竟不是萬能，有哪些事是你以為它可以，但其實是做不到的呢？

三星原本提擬第六代自製處理器架構M6 將大幅提昇運算效能

由三星奧斯汀研究中心團隊於電機電子工程師協會 (IEEE)舉辦的國際計算機架構會議 (ISCA)所公布論文，其中透露三星過去以來在自製處理器架構設計的演進，其中更包含三星奧斯汀研究中心團隊在去年底解散之前提擬的第六代自製處理器架構M6設計細節。

AWS宣布與Slack深入合作 藉此與微軟、Google抗衡

AWS宣布與Slack深入合作，後者預計將其語音與視訊通話功能移轉至Amazon Chime平台，並且進一步將其線上協作服務與AWS服務深入整合。

黃牛炒價「PS4手把悠遊卡」售1萬 網傻眼：可買3隻真手把

悠遊卡公司近年與不少公司合作出卡，像是寶可夢精靈球、乖乖包裝悠遊卡都掀起一陣風潮。台灣索尼互動娛樂公司近期與悠遊卡公司合作，推出PS4手把悠遊卡，3日開賣短短幾分鐘就被搶購一空，如今網上竟出現黃牛炒價，售價1萬元，比原價飆升25倍多，令不少網友看傻眼，直呼該售價都可買3隻真的PS4無線手把。

小孩手遊儲值14分鐘刷16萬元 遊戲平台主動退款七成引熱議

現在手遊盛行，只要將手機綁定帳戶或信用卡，在遊戲裡儲值（課金）相當便利，卻讓很多不知輕重的小孩，擅自用家長的手機進行大筆消費，等接到通知或帳單才發現事情嚴重性。

Supermicro強調 將以模組化伺服器對應完整5G電信需求

在此次Computex線上主題演講中，Supermicro創辦人暨執行長梁見後說明將以旗下模組化設計的伺服器產品，對應完整的5G電信解決方案，同時也滿足應用於邊緣運算與雲端運算的使用需求。

CTA發聲明：明年仍會以實體活動形式舉辦CES 2021

雖然今年初在新型冠狀病毒尚未嚴重爆發之前完成舉辦CES 2020展會活動，但是在目前疫情仍未有好轉情況下，許多展會活動均相繼取消，或是轉為線上形式舉辦。而或許是為了讓更多業者安心，美國消費性電子協會 (CTA)發出聲明表示，將以實體活動形式規劃明年度的CES 2021，地點依然會選在美國拉斯維加斯。

計畫以區塊鏈打造數位身分證 LG CNS與Evernym攜手合作

LG子公司LG CNS宣布，目前正與美國身分認證技術公司Evernym合作，準備打造一款基於區塊鏈技術的數位認證解決方案，藉此提供可透過網路連接驗證個人身分、車輛資料，或是其他需要驗證裝置。

抗議公司對於暴力言論沒有實質作為 Facebook員工進行「虛擬罷工」

相較Twitter將美國總統川普推文內容標示不實言論，同時也將涉及暴力言論加註警告且隱藏的作法，Facebook執行長Mark Zuckberg則認為不應對政治人物言論加以審核，而此舉則是引發Faceboo內部員工不滿，因而準備進行「虛擬罷工」。

報導指稱華為著手調查 旗下供應鏈是否採用美國境內技術

韓國ETNews報導指稱，受到美國新頒佈，並且預計在今年9月生效的技術出口禁令影響，華為正著手構思其他替代方案，以利避開美國技術出口禁令影響範圍，其中包含調查旗下供應鏈是否採用美國境內提供技術，同時也考慮藉由韓國境內生產半導體設備，替代涉及美國境內提供技術的生產設備。

Waymo自駕車 預計6月初恢復舊金山灣區的道路測試

今年因為新型冠狀病毒疫情影響，因而在3月初宣布暫停旗下自駕車道路測試活動的Waymo，預計將會在6月8日恢復在舊金山灣區的道路測試工作。

行蹤曝光又被竊聽？揭「國家機器」手法 教你自保三重點

在數位監控時代，執法機關也擁有更多工具來追蹤你的活動足跡、竊聽你的通訊內容等，彷彿變得更神通廣大。

熱門新聞

一鍵備份相片影片！Facebook無痛搬到Google相簿工具上線啦

Netflix隱藏代碼公開！教你快速找到台灣電影、恐怖片、成人動畫等大量分類

Google因無痕模式被告求償50億美元 讓我們看看它怎麼運作

擔心六四被搞事？手遊廠商宣布系統維護至「六五」聊天室全面關閉

工研院與廣達攜手開發多天線筆電 助攻5G布局

新款Android TV「Sabrina」宣傳圖像亮相 可能併入NEST品牌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。