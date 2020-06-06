三星原本提擬第六代自製處理器架構M6 將大幅提昇運算效能

由三星奧斯汀研究中心團隊於電機電子工程師協會 (IEEE)舉辦的國際計算機架構會議 (ISCA)所公布論文，其中透露三星過去以來在自製處理器架構設計的演進，其中更包含三星奧斯汀研究中心團隊在去年底解散之前提擬的第六代自製處理器架構M6設計細節。

三星奧斯汀研究中心團隊於2011年成立，第一款自製處理器架構應用在2015年推出的Galaxy S7所搭載處理器Exynos 8890，直到今年推出的Galaxy S20所採用Exynos 990，則是採用第五代自製處理器架構設計M5。

而原訂以三星5nm製程打造的第六代自製處理器架構M6，則是隨著三星奧斯汀研究中心團隊於去年底解散，形同宣告胎死腹中，而三星後續則是與Arm合作Cortex-X客製化架構設計，預期會在下一款處理器設計採用基於Cortex-X1設計規格。

從三星公布數據顯示，從M1到M6發展過程中，除了持續讓製程縮減，藉此讓處理器能以更低電力驅動相同，或是更高運算效能，同時也持續將L1、L2快取加大，甚至在後續處理器架構設計加入L3快取配置，藉此讓處理器運算效率提昇，同時也能降低運算過程的延遲現象。

在尚未對外公布的M6架構設計裡，三星更進一步提昇亂序執行運算表現，同時也讓處理器能對應更大整點及浮點運算。另外，從M1到M6架構設計演進過程，三星更讓處理器的每周期指令 (IPC,instructions per cycle)以每年提昇20%比例成長，意味每年處理器實際運算效能表現均維持一定成長幅度。

針對後來取消自製處理器架構發展，轉向與Arm深入合作客製化處理器架構設計，三星表示主因在於指令集編寫資源不足，因此後續決定與Arm深度合作，藉其資源繼續發展客製化處理器設計。

類似情況，其實過去同樣強調自主架構設計的Qualcomm，後續也是考量符合每年更新需求，以及實際投入研發設計效益，目前也是採用Arm半客製化設計模式打造新款處理器，預期在Arm提出Cortex-X客製化架構設計方案，預期也會以此整合更多Arm設計資源與指令集支援，藉此打造更高效能，同時也能符合運算需求的處理器產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》