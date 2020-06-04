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上網用「無痕模式」最安全、無法被追蹤？ 四大迷思破解

聯合新聞網 / 綜合報導

當不是使用自己的電腦，或不希望被別人發現你在上什麼網站時，很多人都懂得使用瀏覽器的「無痕模式」，但無痕模式真的完全「沒有痕跡」嗎？美國一群使用者認為無痕模式名不符實，仍能透過其他方式蒐集行為資料，日前向Google求償1500億台幣。先不論他們的訴求是否合理，無痕模式畢竟不是萬能，有哪些事是你以為它可以，但其實是做不到的呢？

你的網路活動還是可能被看到

無痕模式的功能，主要是會將你瀏覽的網站紀錄，從電腦中清除，且不會在電腦中紀錄你的使用偏好和密碼。因此使用網站時「送出」的資料仍有可能被截取並蒐集。提供網路的電信公司和網域管理者（如公司機關）也有可能從中獲取瀏覽資訊。

仍會顯示之前的瀏覽紀錄

無痕模式只會消除這次的紀錄，而不一定會消除之前的紀錄。也就是說，在搜尋列表輸入搜尋字辭時，瀏覽器仍可能用你之前的搜尋紀錄，來推薦你搜尋建議、並顯示曾上過的網站。如果不希望出現相關資訊，要進瀏覽器設定把該選項關掉才行。另外，以前設定的「我的最愛」（書籤列）也仍會存在。

不會移除在電腦上留下的所有痕跡

雖然無痕模式會將瀏覽紀錄和密碼、cookie移除，但如果你在使用的過程中有下載檔案，關掉無痕模式後，檔案仍會存在，可能會成為使用痕跡之一。另外，有些瀏覽器如firefox在無痕模式下仍能編輯書籤列，關掉無痕模式後也不會回復原先狀態。

不是「安全模式」

無痕模式有時會給人「安全模式」的錯覺，其實並非如此。由於無痕模式仍能下載軟體、安裝套件，而這些都是電腦病毒或惡意網頁侵入電腦的常用途徑，因此使用無痕模式上網仍須小心，不可隨意點開來路不明的網址，保持警覺性。

Google 瀏覽器 Chrome

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