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小孩手遊儲值14分鐘刷16萬元 遊戲平台主動退款七成引熱議

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸10歲女童擅自用父母課金十幾萬。圖／ingimage
大陸10歲女童擅自用父母課金十幾萬。圖／ingimage

現在手遊盛行，只要將手機綁定帳戶或信用卡，在遊戲裡儲值（課金）相當便利，卻讓很多不知輕重的小孩，擅自用家長的手機進行大筆消費，等接到通知或帳單才發現事情嚴重性。

江蘇新聞報導，今年3月南京一名時先生發現，自己的支付寶和銀行卡在短短14分鐘內，被刷了70多筆、金額高達人民幣4萬多元（約新台幣16.8萬元）的消費，紀錄顯示是在一款名為《和平精英》（俗稱吃雞）的手遊裡購買遊戲點數。

時先生表示自己從來不玩遊戲，追查後才發現是10歲女兒用家長給她的iPhone進行課金，直接在遊戲內購買最昂貴的點券套餐。女兒稱自己猜出了支付密碼，但不知道點擊購買是花真正的錢，還以為是虛擬貨幣

此事曝光後引發關注，開發《和平精英》的騰訊遊戲5月主動聯絡時先生，表示可退還70％的費用，但剩下的30％是iOS平台收取的手續費，所以只能找蘋果討回。

雖然騰訊主動退錢，但蘋果客服的態度相當強硬，表示不管提出什麼理由都不給退。時先生對於蘋果的回應難以接受，他認為即使是小孩的失誤，但在短短十幾分鐘內加值70筆、金額高達數十萬的點數，平台忽視不作為同樣也有責任。

這件事引起網友熱議，大部分人認為這完全是時先生管教不周，跟蘋果討退款沒道理，就連騰訊都不該退還70%：「這不就等於白嫖？以後大家紛紛仿效還得了」、「家長應該要反省為什麼把綁金融帳戶的手機給小孩玩吧」、「蘋果帳號是成年人的、支付密碼也是大人設的，怪蘋果是有什麼毛病？」。

這類小孩背著父母大筆課金的事履見不鮮，去年也有一名12歲男孩在《和平精英》裡儲值高達台幣8萬元，不過這個男孩的家長就沒這麼幸運，即使主動聯繫客服，蘋果表示退款審核沒通過，而騰訊也稱由於遊戲內的任何儲值都必須經由iOS平台，因此他們無法提供任何協助。

人民幣 虛擬貨幣 信用

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