計畫以區塊鏈打造數位身分證 LG CNS與Evernym攜手合作

LG子公司LG CNS宣布，目前正與美國身分認證技術公司Evernym合作，準備打造一款基於區塊鏈技術的數位認證解決方案，藉此提供可透過網路連接驗證個人身分、車輛資料，或是其他需要驗證裝置。

而此項技術預計符合國際去中心化身份識別 (DID)標準，預期可讓此項技術可取代身分證、護照、駕照等身分證件，並且可透過網路完成驗證，同時也具備正式證件佐證效力。

藉由區塊鏈技術加密，LG CNS與Evernym預期可讓此項數位認證解決方案可信賴度提高，預期在符合國際去中心化身份識別標準情況下，取代現有證件使用模式，讓使用者未來可透過數位形式證明個人身分，例如將與正式證件具有相同佐證效力的數位身分證資料存放在手機內使用，無需擔心是否忘記攜帶身分證件，同時也能讓需要檢附身分證件作為身分證名的網路服務更方便申辦。

目前不少國家地區已經開始推行數位化的身分識別技術，希望以此取代傳統形式的身分證件，同時也能讓此類證件證明效力更為俱全，並且減少證件偽造情況。不過，由於認證方式與加密技術，以及隱私安全等考量，使得此類技術暫時還無法廣泛使用。

未來若數位身分驗證技術藉由區塊鏈等技術普及應用，除了可讓使用者個人身分驗證更為容易，預期也能套用在各類產品驗證、防偽，或是用於運輸追蹤或物聯網應用。

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