CTA發聲明：明年仍會以實體活動形式舉辦CES 2021

雖然今年初在新型冠狀病毒尚未嚴重爆發之前完成舉辦CES 2020展會活動，但是在目前疫情仍未有好轉情況下，許多展會活動均相繼取消，或是轉為線上形式舉辦。而或許是為了讓更多業者安心，美國消費性電子協會 (CTA)發出聲明表示，將以實體活動形式規劃明年度的CES 2021，地點依然會選在美國拉斯維加斯。

如同先前許多展會活動主辦單位說明，美國消費性電子協會同樣強調會依照美國疾病管制與預防中心在內衛生安全機構指示，透過加大展區走道寬幅與座位間距，並且建議與會者保持足夠社交距離、減少握手、配戴口罩等，同時也會加強展區清潔及消毒工作。

不過，美國消費性電子協會自然也擔心日後疫情沒有改善，可能會影響日後展會活動能否順利舉辦，因此也說明會持續評估疫情狀況，同時也會構思合適應對方案，其中也包含考慮增加線上直播場次，或是藉由虛實整合方式呈現展會內容。

依照美國消費性電子協會的說法，目前已經獲得不少品牌支持，因此希望能在明年順利推動CES 2021實體展會活動。不過，除了說明地點依然會選在拉斯維加斯，但目前仍未確定具體舉辦時程。

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