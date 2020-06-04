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Supermicro強調 將以模組化伺服器對應完整5G電信需求

聯合新聞網 / 楊又肇

在此次Computex線上主題演講中，Supermicro創辦人暨執行長梁見後說明將以旗下模組化設計的伺服器產品，對應完整的5G電信解決方案，同時也滿足應用於邊緣運算與雲端運算的使用需求。

梁見後說明，Supermicro以積木為概念打造的模組化設計伺服器，可藉由共用模組、子系統組合，即便是不同應用設計、不同世代產品依然可以共用，進而達成縮短研發時間、精簡成本等效益，甚至也能進一步改善庫存問題。

藉由模組化設計，將可輕易快速建造對應各類運算需求的伺服器裝置，不僅能對應接下來有更大需求的5G電信應用，更包含需求市場日益增長的邊緣運算，以及雲端運算。另外，即便在市場需求快速改變情況下，透過模組化設計也能迅速因應需求改變作調整。

同時，梁見後更強調在台灣闊廠原因是基於市場需求增加，選擇在台灣增加生產線不僅強化本身成本結構，更能就近與更多產業串接，同時也能銜接在地電信業者接下來在5G網路服務發展應用時，所產生伺服器產品與邊緣運算需求增加情況，或是其他伴隨應用服務所帶動運算伺服器使用需求。

而目前提出的Super Blade伺服器不僅在電力成本降低40%，更藉由可串接子系統等模組化設計，讓伺服器可透過處理器、記憶體等元件更新，即可使用長達12年時間，進而實現減少電力、散熱成本，同時也能透過降低逐年設備採購成本，並且降低環境負擔。

另外，梁見後表示此波疫情並未對Supermicro造成影響，反而因為網路服務使用比例增加，使得伺服器產品使用需求相對增加，尤其在儲存與物聯網應用相關需求有更明顯成長。而因應市場需求增加，Supermicro接下來也會持續擴大台灣生產線規模，同時預期台灣仍有約30%產能成長空間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 物聯網 5G

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