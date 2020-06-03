Waymo自駕車 預計6月初恢復舊金山灣區的道路測試

今年因為新型冠狀病毒疫情影響，因而在3月初宣布暫停旗下自駕車道路測試活動的Waymo，預計將會在6月8日恢復在舊金山灣區的道路測試工作。

目前Waymo在舊金山灣區的自駕車道路測試，是與車輛運輸人力服務公司Transdev North America簽署合作，由後者派遣駕駛人力協助Waymo進行自駕車隨車測試。不過，暫時還無法確認Waymo預計開放恢復投入測試工作的自駕車實際數量，以及預計隨車測試的人員分配數量。

就Transdev North America於回覆信件中表示將會針對工作技能、資歷，以及實際業務需求召回部分駕駛人力，同時也強調會在確保一定健康安全情況下，逐漸增加駕駛人力比重。而針對尚未回到工作崗位的駕駛人力，Transdev North America表示原則上仍須在每週維持40小時培訓時間，以利繼續領取工資。

而就Waymo先前分享數據，即便在意情影響下，造成旗下自駕車無法藉由人力隨車測試，但仍透過電腦模擬訓練方式持續增加道路測試行駛距離。到目前為止，Waymo自駕車已經累積超過2000萬英哩 (約3200萬公里)道路測試行駛距離，加上模擬測試行駛道路距離更超過100億英哩 (約160億公里)，而目前Waymo已經在美國境內超過25座城市進行自駕車道路測試。

此次透露將恢復道路測試，Waymo也強調將會持續加強員工安全健康管理，並且遵循美國疾病管制與預防中心給予建議，以及維持社交距離與車輛清潔、消毒。

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