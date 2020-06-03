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美俄最後核武制約：《New Start》的末日時鐘倒數？

報導指稱華為著手調查 旗下供應鏈是否採用美國境內技術

聯合新聞網 / 楊又肇

韓國ETNews報導指稱，受到美國新頒佈，並且預計在今年9月生效的技術出口禁令影響，華為正著手構思其他替代方案，以利避開美國技術出口禁令影響範圍，其中包含調查旗下供應鏈是否採用美國境內提供技術，同時也考慮藉由韓國境內生產半導體設備，替代涉及美國境內提供技術的生產設備。

而在先前市場傳聞，更指出華為計畫趕在美國新一波技術出口禁令正式生效前，將由台積電協助生產旗下海思半導體設計處理器產品，另外也有消息指出華為計畫向三星、聯發科在內處理器廠商進行採購，藉此填補日後可能受禁令影響產生問題。

至於聯發科稍早則是對外聲明，澄清並未協助華為透過台積電代工資源生產其處理器產品，同時也強調本身處理器產品均以Arm標準設計製造，並未針對特定廠商客製設計。

在目前中美貿易競爭中，美國政府幾乎設法限制華為在市場上的發展生路，在先前公布的新版技術出口禁令中，強調只要生產過程採用美國境內提供技術設備，即便產品並非在美國境內生產，依然不得在未經美國政府允許情況下，銷售給可能對美國國家安全造成影響的廠商機構。

雖然美國政府並未明講，但是市場看法都相當清楚美國政府針對對象就是華為、中興在內中國廠商。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體 韓國 華為

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