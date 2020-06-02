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行蹤曝光又被竊聽？揭「國家機器」手法 教你自保三重點

聯合新聞網 / INSIDE
專家建議，參加抗議時最好把主要的智慧型手機留在家裡，減少被監控的機會。 路透
專家建議，參加抗議時最好把主要的智慧型手機留在家裡，減少被監控的機會。 路透

在數位監控時代，執法機關也擁有更多工具來追蹤你的活動足跡、竊聽你的通訊內容等，彷彿變得更神通廣大。

近期美國因為執法過當，引發各大城市抗議。抗議活動一度演變成暴動，有些人更趁亂打劫，因此美國各地警察也表態說會進行逮捕甚至攻擊，就算你是全程和平的示威者也不例外。

然而，畢竟上街抗議是美國憲法第一修正案所賦予權利，而在數位監控時代，執法機關也擁有更多數位工具來追蹤你的活動足跡、竊聽你的通訊內容等，彷彿變得更神通廣大。WIRED 也特別撰文，告訴大家如果想參加抗議活動，該如何保障個人隱私。

一、別帶你的主力智慧型手機

方便好用的智慧型手機，在抗議時可能是雙面刃。智慧型手機擁有許多可識別資訊，執法機關能要求行動電信業者收集你手機連接到哪些基地台、何時連接。美國警察甚至還會採用有爭議的「國際行動用戶識別碼擷取器」（IMSI Catcher），把手機或筆電當作「假基地台」發射訊號，從中騙取附近手機主人的連結資訊，進一步掌握個資

專家建議，參加抗議時最好把主要的智慧型手機留在家裡。如果情況緊急，外出時得用手機聯絡朋友或律師，那先請全程關機，降低手機自動連結到假基地台或 Wi-Fi 的機率，等到要撥打電話時再開機。

二、若要用手機，備用機、預付卡、加密、密碼解鎖不可少

假如需要全程帶著智慧型設備，那建議帶備用手機或採用預付卡。因為常用的智慧型手機裡，都會有重要的數位帳戶、數據，假如手機在抗爭中被沒收，警察都可以輕易造訪你的各個帳戶資訊。而預付卡的可識別訊息也比一般手機少，大大降低個資曝光的危險性。

但也要提醒，不管你用什麼設備，撥打電話或是發簡訊都會受到監控，因此最好使用端到端加密（end-to-end encryption）的傳輸模式。而與抗爭同伴之間的相關訊息，也最好設定幾小時或幾天後自動刪除乾淨。

同時，手機應該啟用加密，並改用密碼鎖。不要用臉部辨識、指紋辨識等生物辨識功能，因為很容易被執法人員強迫解鎖。

三、穿著低調、口罩戴上，特徵請遮住

參與抗議活動時，外型也要低調。盡量穿暗色、大眾化的衣服，避免容易被鎖定跟蹤；現在剛好是疫情期間，也請戴口罩、戴墨鏡外出，避免警方可以從照片或影像紀錄中輕易透過臉部辨識系統找出你的身份。

身上倘若有刺青等明顯特徵，也請遮住。假如是開車參與抗議活動，也要當心車牌讀取器可以辨識車主。

如果你會拍照、錄影甚至直播來記錄當下的抗議活動（例如：你是記者），要記得一件事：記錄現場很重要，但更要保護畫面裡的抗議者。因為當這些內容上傳社群平台後，不管是位置、時間等資訊都一目瞭然，有利於執法單位後續追蹤。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

警察 基地台 口罩 個資 手機 WiFi 指紋辨識 社群媒體

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