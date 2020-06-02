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微軟以人工智慧技術取代美國、英國MSN約聘人力
包含西雅圖時報與衛報在內新聞媒體報導指出，微軟決定在6月30日解聘多名在旗下MSN網站負責新聞篩選、編輯工作的約聘員工，主因在於目前人工智慧技術日趨成熟，將可取代部分藉由傳統人力完成工作。
依照報導指稱，目前受到影響的約聘員工人數，在美國總計達50人，而英國地區則會有27人受到影響，其他地區是否也會有類似調整則還無法確認。不過，目前編制內的全職員工並不會受到此波調整影響。
而就微軟後續對外聲明，強調此次調整是內部重新調整的一個環節，同時也澄清此次調整與新型冠狀病毒疫情影響沒有關連。
以人工智慧技術取代傳統人力的情況，隨著技術成長而有越來越多實際案例發生，但絕大多數固定模式，或是簡單應對的工作，例如工廠產線固定安裝，或是一般客服項目，若是需要更進一步細微的判斷操作，或是目前人工智慧仍難以釐清的項目，依然還是要仰賴人力。
例如像是Google或Facebook在內容審核部分，雖然有多數比重仰賴系統自動識別是否違反使用規定，但仍有不少情況需要透過人工判斷，畢竟人工智慧仍有誤判，或是無法順利正確識別情況發生。
因此這次傳出微軟因為導入人工智慧而裁撤人力消息，實際上仍不需特別擔心未來是否會被人工智慧取代，但如果本身所從事工作較為固定，同時又容易被取代的話，可能就要留意了。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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