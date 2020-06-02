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Intel預告推出Tiger Lake處理器 接下來7nm製程產品有更大效能提昇

聯合新聞網 / 楊又肇

沒意外的話，Intel將會在下半年公布以10nm+製程打造、代號Tiger Lake的第11代Core i系列處理器，其中採用Willow Cove架構CPU設計，相比以10nm製程打造、代號Ice Lake的第10代Core i系列處理器，所採用Sunny Cove架構CPU設計約提昇6%運算效能。而接下來推出的代號Alder Lake處理器，以及之後處理器產品都會有明顯效能提昇表現，同時也會往更多核心設計發展。

依照先前Intel公布消息，代號Tiger Lake的第11代Core i系列處理器，將會整合Thunderbolt 4，以及代號「DG1」的Xe顯示架構GPU，藉此讓筆電處理器運算效能與遊戲執行能力大幅提昇，並且也會增加人工智慧應用效能，同時處理器核心數量預期會從4核心設計起跳。

此外，相比先前代號Ice Lake的第10代Core i系列處理器仍對應筆電產品使用為主，以14nm製程設計、代號Comet Lake的第10代Core i系列處理器則是對應桌機等產品使用，未來在代號Tiger Lake的第11代Core i系列處理器，將同時對應筆電及桌機產品使用，意味從第11代Core i系列處理器之後將不會再區分不同代號名稱，而是採用單一架構滿足不同產品設計需求。

不過，預期Intel仍規劃打造運算效能更高，並且維持精進14nm製程與Skylake架構設計，代號為Rocket Lake的桌機款處理器，有可能鎖定更高運算效能設計。

在運算效能比較之下，採用10nm製程、Sunny Cove架構CPU打造的代號Ice Lake處理器，相比14nm、代號Skylake的處理器效能約提昇18%。而換上10nm+製程、Willow Cove架構CPU設計的代號Tiger Lake處理器，則在效能比起代號Skylake的處理器提高25%，相比代號Ice Lake處理器則約提昇6%效能。

至於接下來預計以10nm++製程、Golden Cove架構CPU設計的代號Alder Lake處理器，相比代號Tiger Lake處理器約可在效能提昇20%，其中預期會採用類似Lakefield處理器般的大小核心配置，同時核心數量預期將會增加至16核，並且以「8+8」形式配置設計，藉此應對AMD旗下多核處理器競爭。

而代號Alder Lake處理器之後，預期以7nm製程、Ocean Cove架構CPU打造的下一款處理器產品，效能對比代號c處理器將維持20%比例提昇幅度，似乎意味Intel將因應AMD處理器產品競爭壓力大幅追趕。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

筆電 處理器 Intel

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