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專家發現「Sign In with Apple」有漏洞 蘋果證實已在修復

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果的Sign In with Apple功能被資安專家發現有重大安全漏洞。路透
蘋果的Sign In with Apple功能被資安專家發現有重大安全漏洞。路透

蘋果公司在2019年發表了新的「Sign In with Apple」功能，讓蘋果的使用者可以繞過臉書及Google，直接使用Apple ID登入某些網站。這樣的功能是為保障用戶的個資，然近日卻有專家發現，這個功能藏有巨大的資安漏洞，可以讓駭客發動攻擊。

據《Apple Insider》5月31日的報導，資訊安全專家賈恩（Bhavuk Jain）發現，「Sign In with Apple」中藏有零時差漏洞（zero-day vulnerability），這個漏洞讓駭客可以登入甚至接管別人的帳戶。

會有這樣的問題，主要是因為蘋果的程式碼中，當使用者要授權某網站時，可以選擇是否共享Apple ID的資訊，如果選擇不要，蘋果將會產生一個中繼的ID。攻擊者便是藉由創建一個中繼ID，得到訪問受害者帳戶的權限。

蘋果公司原本設計這項功能，是為讓使用者可以不用因為以臉書、Google等第三方登入，讓自己的數據資料被追蹤。如今這項功能被發現存有漏洞，賈恩因此得到蘋果安全獎勵賞金10萬美元（約合台幣299萬元），而蘋果已針對該漏洞進行修復，也確定沒有人因此漏洞而被盜用。

蘋果 Apple 資安

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