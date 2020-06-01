小米成立重慶小米消費金融有限公司 布局全新金融服務

除了持續在手機、物聯網產品持續發展，小米於5月29日正式成立重慶小米消費金融有限公司，註冊營運資本為人民幣15億元，預計在5G、智慧物聯網基礎上發展金融科技，並且結合線上、線下消費場景推動全新金融服務。

重慶小米消費金融有限公司由小米共同創辦人暨資深副總裁，同時也是小米金融董事長洪鋒擔任法定代表人，並且由小米通訊技術有限公司持股達50%，其中30%股權則由重慶農村商業銀行股份有限公司持有，其餘則由重慶金山控股有限公司、重慶大順電器有限公司和重慶金冠捷萊五金機電市場有限公司三家重慶當地企業持有，分別持股10%、9.8%和0.2%。

未來發展中，重慶小米消費金融有限公司將以平台化科技技術發展為定位，並且以金融科技作為發展核心，將融合更多線上、線下消費場景提供更多便利的全新金融服務，其中包含結合雲端運算、巨量數據、智慧物聯網，以及5G網路服務等技術應用。

除了預計提供各類數位金融服務，洪鋒強調重慶小米消費金融有限公司將以純網銀服務形式運作，預計結合旗下手機、物聯網，以及新零售等業務擴大發展。

而在此之前，小米已經成立小米金融，分別提供小額信貸、企業徵信、保付代理等業務，另外在香港也獲得純網銀執照，目前在香港地區設立的天星銀行已經於今年3月試營運。

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