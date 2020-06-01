放緩招募腳步 Google取消2000多名約聘員工與臨時人力職缺

在此波新型冠狀病毒疫情影響之下，不少衛生健康單位均建議人與人之間最好保持2公尺以上的社交距離，避免病毒可能因為近距離的飛沫感染傳播。不過，並非所有人對於2公尺的距離感有概念，因此Google期望透過名為Sodar的網站服務，讓使用者能透過手機確認自己與他人是否保持適當的社交距離。

2020-05-30 08:18