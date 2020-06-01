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放緩招募腳步 Google取消2000多名約聘員工與臨時人力職缺
今年4月透露將放緩對外招募人才，並且調整投資比重後，紐約時報報導指稱Google取消對外招募2000多名約聘員工與臨時人力職缺，以利節省非必要的成本支出。
由於今年新型冠狀病毒疫情影響，使得Google廣告業務營收明顯受到影響，因此日前由執行長Sundar Pichai，以及財務長Ruth Porat說明將放緩對外招募人才步伐，另外也確定將調整投資比重，以利減輕本身營運成本負擔壓力。
而此次傳出減少2000多名約聘員工與臨時人力招募，便是反應先前證實將減少人員招募說法，但Google強調目前只是在人力資源暫時做調整，未來依然會視實際需求重新對外招募人才
這些約聘員工與臨時人才職缺僅佔全球員工總數一部分，並且分佈在全球各個辦公室據點，因此對各地區營運並不構成明顯影響。
但是此波疫情影響下，不少科技業者均先後傳出裁員，或是人力精簡消息，多少也會讓各地失業情況加劇。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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