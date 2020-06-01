Tile向歐盟指控蘋果 以平台優勢違反公平競爭

以藍牙技術提供定位功能產品的Tile，向歐盟指控蘋果以其平台優勢增加旗下產品銷售機會，其中包含在旗下產品提供可追蹤裝置的「Find My」功能，甚至在iOS 13作業系統後限制於背景持續追蹤位置行為，造成Tile等類型產品難以在iPhone等機種操作使用情況。

依照Tile對蘋果的指控，分別涵蓋在旗下產品提供可追蹤裝置的「Find My」功能，與Tile所提供逆向追蹤手機的功能相近，而蘋果後續在iOS 13作業系統針對隱私安全的調整，將進一步限制於背景持續追蹤位置行為，使得系統每隔一段時間就會透過彈出視窗，詢問使用者是否同意持續在背景存取位置資訊，導致讓Tile相同類型產品在iPhone機種上的使用難度。

因此，Tile認為蘋果藉由本身平台優勢增加旗下產品銷售，同時也擠壓其他業者合作發展機會，指控蘋果有涉及市場壟斷情況。

另一方面，市場也預期蘋果將會推出類似Tile的自有定位追蹤產品AirTag (或Apple Tag)，甚至可能因為是本身銷售產品，因此無論是在通路銷售管道、使用體驗都會比第三方業者更具優勢。

而在後續回應中，蘋果則否認對Tile發動不當競爭行為，同時也強調在iOS 13的隱私政策調整，是為了進一步確保用戶隱私安全，並非針對Tile。

類似情況，Spotify先前也曾向蘋果提訴，認為蘋果以其平台優勢增加旗下串流音樂服務Apple Music的發展，並且利用in-app付費抽成限制第三方業者服務競爭優勢，因此鼓勵使用者直接透過官網訂閱服務，避免藉由app內付費機制完成訂閱。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》