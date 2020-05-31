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奇異轉售其超過百年的照明業務 未來更聚焦工業項目發展

聯合新聞網 / 楊又肇

由發明家愛迪生等人於1879年創立的奇異 (GE,General Electric)，如今將把1876年創立的愛迪生燈泡公司所衍生奇異照明業務，轉售給智慧家庭解決方案業者Savant，而交易金額約為2.5億美元。

奇異過去以來發展業務，分別涵蓋家電、航空、配電產品、能源、金融、醫療、照明、媒體、娛樂、軌道交通，以及國防相關項目，而在發展過程則是透過不同調整、併購，或是出售旗下資產，藉此調整公司營運模式。

例如，奇異在2014年宣布聚焦發展燃氣機、噴氣式發動機，及能源等核心業務，並且將退離非核心業務之後，便在2016年將發展超過100年的家電業務以56億美元金額轉售海爾，同時也向海爾轉讓數千項家電相關專利

而目前確認將照明業務轉售，更意味未來奇異將進一步轉型專注工業項目發展，並且持續減少投入消費市場布局比重。同時，奇異執行長Lawrence Culp強調未來公司會更聚焦核心業務技術發展，並且會藉由創辦人愛迪生所奠定基礎持續成長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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