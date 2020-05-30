三星手機又爆炸了？他拆背蓋檢查…電池瞬間閃燃起火

南韓手機三星（Samsung）2016年經歷Note 7「爆炸門」事件，讓品牌形象嚴重受挫，如今又傳出去年發布的機種Galaxy A20e也出現自燃事件。

每日郵報報導，美國加州男子肯治（Kenji Yanase）PO出照片表示，他的三星Galaxy A20e螢幕當了，於是把背蓋打開想要檢查電池，竟看到電池閃出火花，就像煙火一般，接著開始燃燒。

肯治嚇得趕緊將手機丟進廚房的鍋裡並注水滅火，但這並沒有阻止爆裂，所以他只好把鍋子拿到戶外。肯治說這讓他相當害怕，手機起火讓屋內充斥黑煙和臭氣。肯治表示起火的罪魁禍首應該是電池，因為主機板看起來沒事，他將此事向三星官方投訴，三星聲稱會鄭重進行調查。

Galaxy A20e是三星2019年上半年上市的機種，售價為191美元（新台幣5730元），屬於Galaxy A20 的縮小版，在歐洲去年Q2以190萬支的出貨量拿下第四名。

這件事讓人想起2016年三星Note 7爆炸事件，當時進行全面回收處理，然而三星手機後續仍傳出爆炸事件，2019年一名奈及利亞用戶在社群網站PO出Galaxy S7突然自爆的消息，他表示當時未充電，在毫無預警的情況下S7就爆炸自燃起來了。