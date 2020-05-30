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LINE進軍線上PC遊戲市場 推出全新遊戲平台LINE POD
除了藉由LINE Game推出多款手機遊戲內容，LINE宣布推出名為LINE POD的全新遊戲平台，藉此進軍線上PC遊戲市場。
LINE POD分別在台灣、泰國、印尼等國家上線，並且支援中文、英文、泰文、印尼文等語言，名稱採用「LINE Play on Desktop」縮寫，標榜向玩家提供一站式的遊戲服務，同時也將結合LINE旗下社交互動功能，讓玩家能與好友或線上玩家進行交流，未來更計畫導入更多不同類型的PC線上遊戲，甚至手機遊戲。
目前玩家可以在Windows PC環境至LINE POD官網下載遊戲啟動器，並且透過LINE帳號快速登錄、免費下載安裝、啟動遊戲，或是儲值購買遊戲商城道具。
LINE POD儲值方式包含Mycard，以及電信業者提供小額支付，未來也將開放透過LINE Pay付款。
而首波上線提供遊戲，分別為由上海燭龍研發的線上遊戲《古劍奇譚網路版》，以及在LINE POD平台獨家發行的線上街頭籃球遊戲《FreeStyle》。而第二波上架遊戲，則包含由Mantisco開發，混合MOBA要素和大逃殺玩法的角色扮演遊戲《獵人競技場：傳奇》，以及由Caret Games開發的多人線上角色扮演遊戲《英雄重生Online》。
另外，由Blue Potion Games開發、發行，以動態戰鬥PVP玩法為核心，並且提供豐富副本內容遊玩內容的超硬派角色扮演遊戲《EOS》，同樣也將以獨家形式在LINE POD遊戲平台推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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