Google透過手機協助 確認是否保持適當社交距離

在此波新型冠狀病毒疫情影響之下，不少衛生健康單位均建議人與人之間最好保持2公尺以上的社交距離，避免病毒可能因為近距離的飛沫感染傳播。不過，並非所有人對於2公尺的距離感有概念，因此Google期望透過名為Sodar的網站服務，讓使用者能透過手機確認自己與他人是否保持適當的社交距離。

目前此項名為Sodar的網站服務，僅適用於透過Android平台上的Chrome瀏覽器開啟，其中使用WebXR設計，將會透過擴增實境直觀形式讓使用者藉由手機鏡頭拍攝，並且在手機螢幕上標示的白色弧線確認自己與他人是否保持2公尺距離。

使用者僅需透過Android手機上的Chrome瀏覽器開啟「sodar.withgoogle.com」，或是「goo.gle/sodar」網址，並且允許網站取得手機裝置上的鏡頭存取權限後即可使用。

此項服務設計並未提供額外功能，主要藉由網站形式設計，僅讓使用者無需下載任何app，即可透過手機確認自己與他人是否維持適當距離。

不過，由於距離標示與視覺觀看上的落差，實際上透過手機呈現的2公尺距離，大約僅在1.8公尺左右，因此使用者可能還要額外拉開一點距離，才能讓自己與他人保持符合衛生健康單位公布的適當社交距離。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》