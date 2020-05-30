川普限制網路服務供應商的內容審核權…可能產生更大負面影響

對於美國總統川普不久前所簽署行政命令，預計縮減1996年所提出通訊規範法案 (CDA,Communications Decency Act)第230條規定中，賦予網路服務供應商的內容審核權，並且強調是為了捍衛網路言論自由。不過，許多看法則認為此項行政命令可能會造成反效果，進而對網路言論自由產生更大負面影響。

造成此情況的導火線，起因於Twitter近期將川普發出推文進行審核，並且將其標示為不實訊息，引發川普下令加強管制網路服務供應商對於內容審核權力，並且強調藉由行政命令捍衛網路言論自由。

而川普簽署行政命令，將涵蓋限制通訊規範法案第230條規定所賦予網路服務供應商的內容審核權。在新增註解情況下，將限制網路服務供應商任意修改，或是刪除使用者透過服務發表內容。

在原本規定中，網路服務供應商可以在不受限制下，針對使用者在網路服務中發表內容進行審核，並且無需負任何法律責任，即可基於出於善意將涉及淫穢、騷擾、暴力等內容刪除，甚至可主動關閉使用者帳號，以利維護網路服務內容。

川普認為，過去法律賦予這些網路服務供應商過多權力，使其能以不受限制情況控制、壟斷眾人在網路的言論自由，因此必須對此現象加以限制。

事實上，網路服務供應商對於使用者在服務平台所發表內容，多半都會透過內容審核機制確認是否構成影響他人，或是危害秩序，進而針對此類有問題內容加以限制，或是以違反服務平台使用原則進行刪除。

無論像是Google透過機器學習方式進行內容審核，或是像Facebook會配合人工方式確認發表內容是否違反規定，難免都會令人聯想是否涉及內容控制，帶動言論風向，尤其當政治人物發表內容受到限制，或是被審核，難免更容易被人大作文章。

在川普下令限制網路服務供應商的內容審核權，雖然看起來能讓使用者可以更隨意在網路服務平台發表任何意見，但也可能因此讓更多不實內容比例增加，甚至更容易讓更多網路謠言、鼓吹風向言論產生更大影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》