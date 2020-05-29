OTT專法公聽會／代理商歐銻銻：愛奇藝買最多台劇 愛台灣不輸任何人

愛奇藝台灣代理商歐銻銻董事長范立達拿出文化部報告，今年上半部台灣共推出 18 部台劇，其中愛奇藝就買了 9 份，是現在是 OTT 平台裡買最多的業者。

NCC 籌備中的 OTT 專法（網際網路視聽服務管理法）草案預計在 7 月底出爐，今天國民黨立法委員洪孟楷召開公聽會，Netflix、Discovery、愛奇藝跟 myVideo 都列席與會。

愛奇藝台灣代理商歐銻銻董事長范立達一開始就表示，現在 OTT 專法草案準備一開始先排除陸資，陸資 OTT 業者想要入台，要先回到《兩岸人民關係條例》的架構，被投審會審核後，若許可再歸 OTT 專法管理。

歐銻銻董事長范立達。Photo Credit：INSIDE/Mia攝影

但他指出，OTT 專法現在只管 PGC（專業生產內容），不管 UGC（使用者創作內容）平台，但 PGC、UGC 界線現在越來越模糊，政府根本無力管理。「連央台（中國中央電視台）都上 YouTube 了，你管不管？」另外他拿出文化部影視產業局報告，今年上半部台灣共推出 18 部台劇，其中愛奇藝就買了 9 份，是現在是 OTT 平台裡買最多的業者。「愛奇藝愛台灣，不會輸給任何人」。

他並痛批投審會扭曲了陸資來台投資的審查規定，原本 OTT 應該屬於影音串流的正面表列可投資項目，但投審會卻把愛奇藝視為未開放的影視音產業加以限制。

NMEA 新媒體暨影視音發展協會理事長蔡嘉駿也表示，現實就是連 UGC 平台都在拍電影了，那 NCC 到底要不要管？怎麼管？他另外指出，台劇成本一集最低都還要 200 萬，但買韓劇版權來播，一集成本只要 30 萬，另外一方面 Netflix 一集則是 5000 萬。如果還用專法限制 OTT 發展，恐有阻礙產業發展之慮。

NCC 官員則回應，OTT 專法草案預計 7/31 擬定，經過專家業者跟行政部門協商已久，初步會「抓大放小」，先以自願登記制方式進行業者管理，但業者到了一定規模就會要求登記，並且會設有獎勵本土業者自產內容的機制。

陸委會官員則是回覆范立達，台灣尊重新聞、言論自由，但兩岸議題還是要回到《兩岸人民關係條例》，愛奇藝在法律架構下，已經違法在台進行業務活動。而且兩岸內容產業在現實上相當失衡，台劇要進中國要收到非常多規範與潛規則，但相反的愛奇藝想播陸劇相當輕鬆，如果台劇只能透過愛奇藝才能進中國，是不是一件值得討論的事？

立委葉毓蘭（左起）、洪孟愷、吳斯懷上午在立法院舉辦「如何完善OTT TV專法修法」公聽會，邀請官員、業者等人，一同討論OTT TV專法修法。記者許正宏／攝影

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》