快訊

勞動部穩定青年就業祭出66億 一次看懂誰可獲得補助？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

OTT專法公聽會／代理商歐銻銻：愛奇藝買最多台劇 愛台灣不輸任何人

聯合新聞網 / INSIDE
愛奇藝。 圖／路透社
愛奇藝。 圖／路透社

愛奇藝台灣代理商歐銻銻董事長范立達拿出文化部報告，今年上半部台灣共推出 18 部台劇，其中愛奇藝就買了 9 份，是現在是 OTT 平台裡買最多的業者。

NCC 籌備中的 OTT 專法（網際網路視聽服務管理法）草案預計在 7 月底出爐，今天國民黨立法委員洪孟楷召開公聽會，Netflix、Discovery、愛奇藝跟 myVideo 都列席與會。

愛奇藝台灣代理商歐銻銻董事長范立達一開始就表示，現在 OTT 專法草案準備一開始先排除陸資，陸資 OTT 業者想要入台，要先回到《兩岸人民關係條例》的架構，被投審會審核後，若許可再歸 OTT 專法管理。

歐銻銻董事長范立達。Photo Credit：INSIDE/Mia攝影
歐銻銻董事長范立達。Photo Credit：INSIDE/Mia攝影

但他指出，OTT 專法現在只管 PGC（專業生產內容），不管 UGC（使用者創作內容）平台，但 PGC、UGC 界線現在越來越模糊，政府根本無力管理。「連央台（中國中央電視台）都上 YouTube 了，你管不管？」另外他拿出文化部影視產業局報告，今年上半部台灣共推出 18 部台劇，其中愛奇藝就買了 9 份，是現在是 OTT 平台裡買最多的業者。「愛奇藝愛台灣，不會輸給任何人」。

他並痛批投審會扭曲了陸資來台投資的審查規定，原本 OTT 應該屬於影音串流的正面表列可投資項目，但投審會卻把愛奇藝視為未開放的影視音產業加以限制。

NMEA 新媒體暨影視音發展協會理事長蔡嘉駿也表示，現實就是連 UGC 平台都在拍電影了，那 NCC 到底要不要管？怎麼管？他另外指出，台劇成本一集最低都還要 200 萬，但買韓劇版權來播，一集成本只要 30 萬，另外一方面 Netflix 一集則是 5000 萬。如果還用專法限制 OTT 發展，恐有阻礙產業發展之慮。

NCC 官員則回應，OTT 專法草案預計 7/31 擬定，經過專家業者跟行政部門協商已久，初步會「抓大放小」，先以自願登記制方式進行業者管理，但業者到了一定規模就會要求登記，並且會設有獎勵本土業者自產內容的機制。

陸委會官員則是回覆范立達，台灣尊重新聞、言論自由，但兩岸議題還是要回到《兩岸人民關係條例》，愛奇藝在法律架構下，已經違法在台進行業務活動。而且兩岸內容產業在現實上相當失衡，台劇要進中國要收到非常多規範與潛規則，但相反的愛奇藝想播陸劇相當輕鬆，如果台劇只能透過愛奇藝才能進中國，是不是一件值得討論的事？

立委葉毓蘭（左起）、洪孟愷、吳斯懷上午在立法院舉辦「如何完善OTT TV專法修法」公聽會，邀請官員、業者等人，一同討論OTT TV專法修法。記者許正宏／攝影
立委葉毓蘭（左起）、洪孟愷、吳斯懷上午在立法院舉辦「如何完善OTT TV專法修法」公聽會，邀請官員、業者等人，一同討論OTT TV專法修法。記者許正宏／攝影

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

NCC 文化部 洪孟楷 陸委會 新媒體 愛奇藝 OTT Netflix
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

立委要求將愛奇藝等中國影音平台下架 NCC：愛奇藝在台灣從來就沒有合法過

愛奇藝「非法落地」？中國OTT登台爭議下，不合時宜的電信法規

非法落地爭議 台灣代理商：愛奇藝是洪水猛獸嗎

NCC下禁令 騰訊、愛奇藝等大陸OTT TV不得在台打廣告

相關新聞

Gogoro Eeyo 1系列輕量智慧電動自行車 預計7月於美國、台灣上市

日前在台灣智慧財產局遞交申請「Eeyo」品牌商標，並且預告將於5月在美啟用全新「Eeyo」品牌的電動自行車服務，Gogoro今日 (5/28)確定將於7月推出Gogoro Eeyo 1，以及Gogoro Eeyo 1S兩款輕量智慧電動自行車。

OTT專法公聽會／代理商歐銻銻：愛奇藝買最多台劇 愛台灣不輸任何人

愛奇藝台灣代理商歐銻銻董事長范立達拿出文化部報告，今年上半部台灣共推出 18 部台劇，其中愛奇藝就買了 9 份，是現在是 OTT 平台裡買最多的業者。

趁疫情全面禁用ZOOM？ 加拿大指我國誤讀資安報告

多項新冠肺炎禁令逐步解封，中小學老師常用來教學的視訊軟體ZOOM仍被我政府禁用。行政院今年4月參考一份ZOOM的國外研究...

Qualcomm更新無線網路晶片設計 加入支援Wi-Fi 6E與藍牙5.2

去年宣布啟用全新FastConnect子系統品牌，並且推出多款對應Wi-Fi 6連接模式的網路晶片設計後，Qualcomm此次宣布對應Wi-Fi 6E連接模式與藍牙5.2的全新產品，其中包含兩款無線網路晶片設計FastConnect 6900與FastConnect 6700，以及對應路由器產品使用的Networking Pro 1610、Networking Pro 1210、Networking Pro 810與Networking Pro 610。

ZOOM資安疑慮 加拿大研究機構：台灣誤讀報告

中小學老師常用的遠距視訊軟體ZOOM仍被禁用，ZOOM表示逐步調整資安，原本禁用ZOOM的紐約、新加坡重新開放。至於我國...

三星確認與SoFi合作實體金融借記卡 將以Samsung Money為稱

5月初證實將與P2P金融借貸服務公司SoFi合作，預計推出能與旗下Samsung Pay服務整合的實體金融借記卡 (Debit Card)消息後，三星進一步確認將攜手Mastercard，同時也將此款實體金融借記卡以Samsung Money為稱。

微軟教你四招 阻絕駭客攻擊與勒索軟體威脅

新冠肺炎疫情蔓延全球，駭客組織將此視為發動資安攻擊的好時機，近期發生不少勒索軟體攻擊事件等，引得人心惶惶。針對最新資安威...

Arm揭曉新款Cortex-A78 CPU 以及彈性更高的Cortex-X客製設計方案

接續去年推出的Cortex-A77 CPU設計，Arm此次揭曉的Cortex-A78 CPU將以更精簡製程技術打造，同時帶來至少20%運算效能提昇。同時，Arm也宣布提供能以更具體客製化形式打造處理器的Cortex-X CPU客製設計方案，而Cortex-X1 CPU更是第一款以此設計方案打造產品，約比Cortex-A77 CPU額外帶來30%效能提昇表現。

用於新款旗艦處理器 Arm揭曉全新Mali-G78 GPU設計

去年在Computex 2019期間揭曉Mali-G77 GPU設計後，Arm此次宣布更新同樣以Valhall架構打造的Mali-G78 GPU，同時也連帶推出新款定位中階規格的Mali-G68 GPU。

Arm：Cortex-X CPU客製設計方案 是為了實現更高峰值運算效能

針對此次提出的Cortex-X CPU客製設計方案，與先前Arm所提供半客製化設計方案的差別，Arm台灣應用工程總監徐達勇說明主要在於設計需求上的差異，後者主要是針對Arm提出設計方案加入合作夥伴獨有硬體指令集，而在前者中則會以合作夥伴針對特定運算需求進行客製化。

OPPO傳挖角聯發科、紫光展銳在內人才 投入自製處理器發展

去年在歐洲地區申請註冊「OPPO M1」相關名稱商標，並且傳出可能推出旗下首款自製處理器消息後，相關說法更指稱在目前中美貿易戰局勢下，OPPO已經擴大自製處理器的發展，並且將從處理器供應鏈合作夥伴挖角多名工程人才。

Facebook加密貨幣子公司Calibra更名 以Novi Financial名稱持續發展

Facebook旗下加密貨幣子公司Calibra，宣布將名稱變更為Novi Financial，同時原本數位錢包服務名稱也調整為Novi，但本身提供服務則未有改變，負責人依然由David Marcus擔任。

熱門新聞

iPhone 12傳於11月發布 最低容量可望提高至128GB

Gogoro Eeyo 1系列輕量智慧電動自行車 預計7月於美國、台灣上市

微軟教你四招 阻絕駭客攻擊與勒索軟體威脅

9歲兒賴床 父擅刪他蓋一年Minecraft被罵翻：一輩子童年陰影

爆笑公社無預警消失 管理團隊另成立爆笑2公社

趁疫情全面禁用ZOOM？ 加拿大指我國誤讀資安報告

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。