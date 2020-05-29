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Qualcomm更新無線網路晶片設計 加入支援Wi-Fi 6E與藍牙5.2

聯合新聞網 / 楊又肇

去年宣布啟用全新FastConnect子系統品牌，並且推出多款對應Wi-Fi 6連接模式的網路晶片設計後，Qualcomm此次宣布對應Wi-Fi 6E連接模式與藍牙5.2的全新產品，其中包含兩款無線網路晶片設計FastConnect 6900與FastConnect 6700，以及對應路由器產品使用的Networking Pro 1610、Networking Pro 1210、Networking Pro 810與Networking Pro 610。

在美國聯邦通訊委員會 (FCC)宣布通過開放6GHz頻段的1200MHz頻寬，藉此推動Wi-Fi 6E無線網路連接普及化，Qualcomm很快也推出支援Wi-Fi 6E連接模式，並且加入藍牙5.2的FastConnect 6900與FastConnect 6700無線網路晶片，其中更在FastConnect 6900提供最高3.6Gbps下載速度表現，而FastConnect 6700則可對應最高3Gbps下載速度。

此外，包含FastConnect 6900與FastConnect 6700均支援4K QAM調變方式，另外在5GHz或6GHz頻段均可對應160MHz頻寬，FastConnect 6900更額外支援4組雙頻同步傳輸，藉此對應更高傳輸表現。

兩款無線網路晶片同時也整合藍牙5.2功能，並且對應LE Audio聲音傳輸技術，另外也同樣可對應Qualcomm提出aptX音訊格式。

應用FastConnect 6900或FastConnect 6700無線網路晶片的產品，預期最快會在今年下半年推出。

而針對路由器等產品設計需求，Qualcomm此次也同步推出Networking Pro 1610、Networking Pro 1210、Networking Pro 810與Networking Pro 610等設計方案，設計規格分別如下：

  • Networking Pro 1610：支援多達16個Wi-Fi 6/E連網的空間串流，搭載時脈高達2.2GHz的四核心A53處理器，以8x8多重輸入輸出支援極高的多用戶增益，峰值速度可達10.8Gbps

  • Networking Pro 1210：支援多達12個Wi-Fi 6/E連網的空間串流，搭載時脈高達2.2GHz的四核心A53處理器，峰值速度可達8.4Gbps

  • Networking Pro 810：支援多達8個Wi-Fi 6/E連網的空間串流，搭載時脈高達1.8GHz的四核心A53處理器，峰值速度可達6.6Gbps

  • Networking Pro 610：支援多達6個Wi-Fi 6/E連網的空間串流，搭載時脈高達1.8GHz的四核心A53處理器，峰值速度可達5.4Gbps

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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