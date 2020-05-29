三星確認與SoFi合作實體金融借記卡 將以Samsung Money為稱

5月初證實將與P2P金融借貸服務公司SoFi合作，預計推出能與旗下Samsung Pay服務整合的實體金融借記卡 (Debit Card)消息後，三星進一步確認將攜手Mastercard，同時也將此款實體金融借記卡以Samsung Money為稱。

跟其他同性質服務一樣，Samsung Money不僅能以虛擬卡片形式存放在Samsung Pay服務內使用，同時也能藉由美國合眾銀行 (Bancorp)發行、Mastercard卡別的Samsung Money實體金融借記卡，在實體通路進行交易。

實體金融借記卡本身則採用SoFi技術，藉此確保使用者個人金融帳戶安全，另外也能與Samsung Pay服務資料同步，讓使用者透過實體金融借記卡進行消費時，依然可以累積Samsung Pay的Samsung Rewards點數。

除此之外，藉由與SoFi合作，三星更針對每個與Samsung Money綁定的金融帳戶提供高達150萬美元的美國聯邦存款保險額度，相比一般銀行針對每一個存款人普通帳戶最高保險額度高達6倍。

而透過Samsung Money實體金融借記卡於自動提款機提款時，更無需收取額外的手續費。

卡片外表除了標示個人姓名，同樣也不會標示卡片號碼、卡片有效日期或安全碼，同時也能藉由Mastercard對應各類卡片感應支付功能。而搭配Samsung Pay服務，則可讓使用者隨時透過手機檢視帳戶資訊、交易細節，或是針對卡片異常交易情況進行停卡等處理。

至於開放申請時間，三星依然維持在今年夏季對外開放，同時暫時僅在美國境內提供申請，暫時還無法確認是否會在其他地區推行。

與去年推出的Samsung Pay Cash數位預付卡相比，Samsung Money主要是提供實體金融借記卡使用模式，並且與Samsung Pay服務綁定，藉此增加Samsung Pay服務交易使用範圍，而Samsung Pay Cash數位預付卡則是鎖定讓使用者更容易透過Samsung Pay服務控制每月開銷，因此在使用需求有明顯不同。

目前除了三星，蘋果在更早之前也與高盛銀行合作Apple Card，而Google方面也傳出準備與花旗、史丹佛聯邦信用合作社在內銀行業者合作發行實體金融卡片，藉此延展Google Pay服務使用範圍。

至於華為方面，則是攜手中國銀聯合作發行HUAWEI Card，同樣提供實體卡片與虛擬卡片兩種使用模式，而實體卡片則以黑色大配金色印字，同時卡面上也僅提供持卡人個人姓名，本身也支援銀聯卡感應支付功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》