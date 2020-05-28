Google從7月起讓員工回辦公室工作 但有些形式回不去了？

Google執行長Sundar Pichai透過官方部落格宣布，將從7月6日起讓更多地區的Google辦公室恢復運作，但會以輪替、限制人數形式，讓有特定工作需求的員工回到辦公室。

日前受訪時，Sundar Pichai原本預期能使60%員工恢復原本工作模式，但隨著新型冠狀病毒疫情目前仍未有明顯改善，因此後續改口允許員工能依照個人需求，於今年底前可持續在家遠距辦公。

而因應川普政府呼籲企業復工，Google此次確認將於7月6日起，讓更多地區的Google辦公室恢復運作，但考量目前疫情仍未全面獲得改善，因此將採取人員輪替方式，並且在有人數上限條件下，讓有特定工作需求的員工回到辦公室。

依照Google說明，大致會以相隔幾週才需要回到辦公室，並且讓大樓人數密度控制在10%以下的原則，讓員工回到辦公室工作，同時也會針對辦公室內的座位與空間配置重新做調整，藉此符合衛生機構提擬的合適社交及衛生距離。

在6月10之前，將由主管告知需要回到辦公室工作的員工，但Google仍鼓勵員工在家遠距工作，甚至有必要的話，員工仍可申請繼續在年底前維持在家工作。

同時，如果疫情有好轉情況，Google預計會在9月增加可回到辦公室工作人數，並且讓大樓人數密度增加至30%。

另一方面，為了協助員工在家遠距工作所需花費，Google也承諾將向每名Google員工提供1000美元補助金額，藉此協助員工針對在家工作需求添購必要設備，或是用於支付網路服務等費用。而針對美國境外員工，Google也會提供與1000美元等值的在地貨幣金額，同樣用於協助員工在家工作所需支付額外花費。

除了Google，包含Facebook、微軟、Twitter、蘋果在內美國科技業者其實都已經開放員工在家遠距工作，甚至像Twitter已由執行長Jack Dorsey宣布將由員工自行決定是否回到辦公室工作，或是繼續維持在家遠距工作模式，而VMware稍早也公布旗下陸續恢復回到辦公室工作辦法，同時也針對員工在家遠距工作需求提供費用補貼。

至於在許多科技業者於疫情爆發前鼓吹的企業上雲、數位轉型等工作與營運模式，更在此波疫情影響下，成為許多企業開始採用方案，甚至開始構思許多「後疫情」工作型態，並且認為提供員工能以更大彈性選擇在家或是在辦公室工作，將可帶動更大產能。

但雖然因為情勢必須接受工作型態轉變，許多企業面臨最大挑戰還是在於心態上能否全面接受，以及後續員工考績評核與敘薪方式如何做調整。例如，目前Facebook雖然同意可讓員工繼續以遠距形式在家工作，但也提到敘薪方式可能會依照情況作調整。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》