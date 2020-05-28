Qualcomm提出混合實境瀏覽器設計 加速沉浸式運算體驗
去年在夏威夷舉辦的Snapdragon技術大會中公布全新Snapdragon XR2 5G運算平台，同時也在不久前開始向合作夥伴提供參考設計方案後，Qualcomm宣布與全球更多電信營運商、智慧型手機廠商，以及混合實境裝置製造商合作更輕巧的XR瀏覽器 (XR viewer)，預計在未來一年內向消費者與企業用戶推出更多混合實境裝置，配合5G網路推動更廣泛的沉浸運算體驗。
在公布消息中，包含中國移動 (China Mobile)、中國電信 (China Telecom)、中國聯通 (China Unicom)、德國電信 (Deutsche Telekom)、EE (Everything Everywhere)、KDDI (KDDI Corporation)、KT電信 (KT Corp)、LG Uplus、NTT DOCOMO、Orange、SK電信 (SK Telecom)、SoftBank、西班牙電信 (Telefonica)、Verizon與Vodafone都是首波合作電信業者。
而此次Qualcomm提出藉由USB-C連接搭載Snapdragon 855，或是Snapdragon 865處理器的手機裝置，並且可透過頭戴使用的設計方案，首波合作夥伴則包含3Glasses、愛奇藝、Nreal、OPPO、Panasonic、Pico、影創科技 (Shadow Creator)，手機廠商則包含華碩、黑鯊、一加、OPPO、錘子科技、vivo與中興，接下來也預期會有更多業者加入合作。
同時，Qualcomm也將提出XR最佳化認證計劃 (Qualcomm XR Optimized Certification Program)，藉此測試、驗證XR瀏覽裝置，以及智慧型手機在混合實境運算表現效能與相容性。
而驗證項目將區分XR瀏覽裝置，以及智慧型手機，詳細驗證項目如下：
- XR瀏覽裝置與智慧型手機的六自由度 (6DoF)頭部追蹤效能
- 在XR瀏覽裝置上顯示校準驗證
- XR瀏覽裝置與智慧型手機上移動到顯示的處理延遲 (motion to photon latency)驗證
- XR瀏覽裝置與智慧型手機的功耗與散熱測試
- XR瀏覽裝置與智慧型手機的互通性
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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