Facebook加密貨幣子公司Calibra更名 以Novi Financial名稱持續發展

Facebook旗下加密貨幣子公司Calibra，宣布將名稱變更為Novi Financial，同時原本數位錢包服務名稱也調整為Novi，但本身提供服務則未有改變，負責人依然由David Marcus擔任。

目前不確定Calibra具體更名原因，但有可能是為了減少外界認為主導Libra加密貨幣的觀感。

除了名稱上的調整，就連網址名稱也做了變更，使用者若連接原本Calibra名稱網址的話，將會被引導到現有Novi Financial網站內容。不過，網站介紹內容所使用素材，基本上還是沿用先前Calibra名稱時期內容，而提供服務項目基本上也沒有做太大改變。

依照負責人David Marcus說明，Novi名稱源自拉丁文的「novus (新星)」與「via (通過)」的組合，藉由各別代表「創新」與「方式」，以此詮釋換上新名稱的Novi將會以創新方式提供加密貨幣服務。

而Novi預計推行服務，依然是由先前名稱Calibra更名的Novi數位錢包，並且預期藉由加密貨幣技術，讓金融交易變得更加直覺、簡單，同時更加安全，甚至可以安心應用在各類傳訊服務內，並且與各地使用者進行金融交易，在交易過程中不會夾帶任何隱藏費用，所有交易結果也會立即呈現。

同時，透過Novi數位錢包進行交易之前，必須透過各地區政府機構核發合法身分證件完成驗證才能使用，同時除了以加密貨幣技術確保交易安全，Novi數位錢包服務也會內建多項防詐騙機制，並且配合全年無休的客服協助解決使用問題。

至於服務實際提供使用時間，目前依然要看Libra加密貨幣與相關網路服務實際上線時程，但依照目前美國政府與歐盟政府對於此項服務仍有諸多考量，因此短時間可能還不會有明確上線時間表。

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