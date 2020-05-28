OPPO傳挖角聯發科、紫光展銳在內人才 投入自製處理器發展

今年因為新型冠狀病毒疫情影響，進而帶動許多企業以遠距形式取代原本工作模式，同時也讓不少線上會議、協作工具在短時間內湧入大量新用戶人數。而對於本身推動企業進行上雲等數位轉型，同時也早已推行自有線上協作工具Microsoft Teams的微軟而言，更認為在此波疫情之後，將會促使更多企業積極投入全新工作型態。

2020-05-27 09:12