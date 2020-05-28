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OPPO傳挖角聯發科、紫光展銳在內人才 投入自製處理器發展
去年在歐洲地區申請註冊「OPPO M1」相關名稱商標，並且傳出可能推出旗下首款自製處理器消息後，相關說法更指稱在目前中美貿易戰局勢下，OPPO已經擴大自製處理器的發展，並且將從處理器供應鏈合作夥伴挖角多名工程人才。
而在OPPO挖角工程人才中，不少源自聯發科、紫光展銳，例如前聯發科營運長、曾加入小米擔任投資部合夥人的朱尚祖，以及曾經參與聯發科天璣系列5G處理器研發的人員均在近期加盟OPPO，甚至OPPO也計畫從Qualcomm、華為海思半導體進行挖角。
在此之前，OPPO表示本身已經具備晶片相關研發能力，不過並未直接回應是否投入自有處理器研發。
不過，市場分析認為即便投入自製處理器研發，對於OPPO未來在中美貿易戰影響擴大情況下，或許能有助於降低仰賴外部廠商比重，甚至可以依照產品發展需求量身打造合適處理器產品。但從小米先前投入自有處理器「澎湃」研發情況來看，實際上要投入經費與時間成本相當可觀，卻不見得會有十足成效。
但從小米後來捨棄布局手機使用處理器產品研發，轉向投入物聯網應用處理器產品發展，或許OPPO旗下自製處理器產品也可能朝向物聯網應用為主，並且符合先前提出的智慧物聯網布局理念。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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