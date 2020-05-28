用於新款旗艦處理器 Arm揭曉全新Mali-G78 GPU設計

去年在Computex 2019期間揭曉Mali-G77 GPU設計後，Arm此次宣布更新同樣以Valhall架構打造的Mali-G78 GPU，同時也連帶推出新款定位中階規格的Mali-G68 GPU。

相比去年推出的Mali-G77 GPU採用最高16組核心，此次揭曉的Mali-G78 GPU最高可對應24組核心設計，意味Arm在旗下GPU產品顯示效能有更大進展，預期也能讓更多合作夥伴藉此打造可對應複雜繪圖效果與擬真3D顯示效能的處理器產品。

Mali-G77 GPU將在Arm架構處理器實現PC等級或等同電玩主機般的遊戲畫面表現，同時也能應用在影像識別等機器學習領域，甚至對應更沉浸的混合實境視覺體驗。

效能比較部分，Mali-G78 GPU約比Mali-G77 GPU提昇25%效能表現，同時預期可借助5nm製程設計以更低電力驅動，讓裝置端能以更少電力損耗發揮更高顯示效能。而就Arm說明，若同樣以7nm製程設計的話，Mali-G78 GPU依然比Mali-G77 GPU提昇15%效能，而在相同電力的效能表現也有10%比例提昇，同時在機器學習效能部分也增進15%。

另外，Arm也針對Mali-G78 GPU的FMA融合乘加引擎作了改進，藉由全新乘法與加法運算架構，讓FP32或FP16浮點運算效率提昇，藉此相對降低30%電力損耗。同時Arm此次也改變過往GPU均採用單一運作頻率設計，使Mali-G78 GPU能以非同步頻率進行分區著色，藉此讓GPU可同時針對不同運算需求輸出，進而提昇顯示輸出過程中進行運算、貼圖等處理效率。

而此次同步推出的Mali-G68 GPU，形式上則可視為Mali-G78 GPU的簡化版本，最多僅對應6組核心，將搭配用於中階等級處理器產品使用。

Arm表示，此次推出的Mali-G78 GPU與Mali-G68 GPU將會套用在2021年預計推出的處理器產品，其中預期會包含三星、聯發科等處理器廠商打造產品。

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