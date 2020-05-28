Arm揭曉新款Cortex-A78 CPU 以及彈性更高的Cortex-X客製設計方案

接續去年推出的Cortex-A77 CPU設計，Arm此次揭曉的Cortex-A78 CPU將以更精簡製程技術打造，同時帶來至少20%運算效能提昇。同時，Arm也宣布提供能以更具體客製化形式打造處理器的Cortex-X CPU客製設計方案，而Cortex-X1 CPU更是第一款以此設計方案打造產品，約比Cortex-A77 CPU額外帶來30%效能提昇表現。

Arm此次提出的Cortex-A78 CPU，同樣採用DynamIQ形式設計，將比去年推出的Cortex-A77 CPU設計提昇20%效能，電力部分更可精簡高達50%比例。

同時，Cortex-A78 CPU將鎖定需要更高運算效能的全新智慧型手機產品設計，例如預期接下來即將成為主流形式的螢幕可凹折手機，或是需要搭配更高顯示效能、對應龐大內容數據即時處理的遊戲手機，甚至也能進一步帶動混合實境等運算需求。

而配合新款Mali-G78 GPU提高顯示效能之外，Arm此次也同步推出新款Ethos-N78 NPU設計，預期相比前一款產品可在機器學習運算提昇25%效能，預期也能讓整合新設計的處理器可發揮更高運算效能。

未來包含Qualcomm、三星、聯發科在內處理器廠商都會採用Arm此次提出設計，相關處理器產品預期會在2021年前後陸續問世。

另外，Arm此次也提出全新Cortex-X CPU客製設計方案，不同於過往基於Arm既有CPU設計發展規劃所進行的客製設計，將提供採用此客製設計方案的合作夥伴以更彈性形式打造專屬CPU，同時可不受限Arm現有CPU發展規劃，使客製化設計的CPU可以發揮更高運算效能表現。

Cortex-X1 CPU將是以Cortex-X CPU客製設計方案打造的第一款產品，相比Cortex-A77 CPU提高約30%運算效能，同時也比此次提出的Cortex-A78 CPU對應效能更高，未來更預期可滿足更高運算效能設計需求，並且能針對特定運算需求量身打造。

甚至以Cortex-X CPU客製設計方案打造產品，同樣也能與Arm既有CPU等產品設計併用，並且配合快取等設計客製化，進而能發揮更高峰值運算效能。

先前市場傳出三星可能與Google合作客製化處理器，其中可能採用此次揭曉的Cortex-A78 CPU，以及Mali-G78 GPU在內設計組合，但也有可能藉由Arm此次宣布推出的Cortex-X CPU客製設計方案打造。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》