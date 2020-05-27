超車巴菲特！臉書祖克柏身價增250億美元 登美國第三大富豪

雖說全球武漢肺炎疫情還在持續震盪中，但 Facebook 的股價在最近兩個月內上漲將近 48％...

由於最近股價攀升，Facebook 創辦人馬克·祖克柏（Mark Zuckerberg）的身價已經超越沃倫·巴菲特（Warren Buffett），成為美國第三大富豪。

雖說全球武漢肺炎疫情還在持續震盪中，但 Facebook 的股價在最近兩個月內上漲將近 48％，也讓祖克柏手握的資產額從約 550 億美元上漲到 800 億美元；相較之下，巴菲特大約只多了 0.8% 到達 681 億美元左右。

另外亞馬遜執行長傑夫·貝索斯（Jeff Bezos）繼續坐穩美國首富寶座，他的身家從 1,130 億美元上漲至 1,476 億美元，微軟創辦人比爾·蓋茲繼續保持第二，從 980 億美元上升到 1,060 億美元。在祖克柏、巴菲特之下的第五名則是甲骨文的 Larry Ellison，目前身家為 660 億美元。

這份報告是美國稅收公平組織（Americans For Tax Fairness）所製作的。他們仔細計算了從 3 月 18 日到 5 月 19 日武漢肺炎隔離期間，美國前 600 名富豪的資產變化狀況，發現他們的淨資產總體來說從 2.948 兆美元上漲至 3.382 兆美元，上漲約 15％。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》