NVIDIA提出全新ReSTIR演算技術 讓即時光線追跡效果提昇達60倍

NVIDIA研究人員與美國達特茅斯學院視覺運算研究室合作，提出名為ReSTIR的全新即時光線追跡演算技術，標榜能比現有即時光線追跡表現提昇6-60倍效果。

目前由NVIDIA提出的即時光線追跡應用，主要是藉由整合RT Cores的Turing顯示架構GPU進行運算加速，而後也允許一般未搭載RT Cores的顯示架構，透過運算效能推動一定程度的即時光線追跡效果，讓一般遊戲等及顯示卡也能呈現擬真的光影反應。

而此次與達特茅斯學院視覺運算研究室合作的ReSTIR即時光線追跡演算技術，則是提出能以RTX 2080Ti顯示卡推動的數百萬組動態光源與陰影效果演算數據，並且透過顯示記憶體達24GB GDDR6規格的Titan RTX呈現流暢運作結果。

依照說明，ReSTIR會透過單一光線數據進行重新取樣，並且透過空間與時間之間運作像素進行光線追跡參考依據，運算過程也能同時進行影像減噪與邊緣鋸齒處理。而每組像素最多可對應8組光線即時追跡，並且在50毫秒內完成處理多達340萬組動態光線與自體發光的多邊形物件所產生光線，相比現有即時光線追跡表現約可提昇6-60倍效果。

若是進一步加上影像減噪與邊緣鋸齒處理流程，然可讓即時光線追跡效果比既有技術處理效能提昇35-65倍。

不過，NVIDIA方面表示此項技術在實際商用仍有一定限制，因此將會持續針對此項技術進行調整，但預期接下來將會應用在同樣採用Ampere顯示架構的GeForce RTX 30系列顯示卡，最快有可能會選在今年9月前後揭曉。

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