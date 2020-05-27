取代傳統Silverlight 微軟藉由開源框架Blazor建構網頁內容

隨著Silverlight即將退離市場，微軟計畫藉由使用開源網頁標準打造名為Blazor的WebAssembly框架取代，讓開發者能透過此框架實現原本Silverlight呈現網頁效果。

過去不少以微軟技術建構的網頁，多半都會用到Silverlight技術讓網頁內容豐富化，但隨著開放網頁技術持續發展，不少功能幾乎可以取代Silverlight，加上使用者必須額外下載瀏覽器端的擴充程式才能開啟以Silverlight打造內容，多少也會造成使用上的不便，以及產生瀏覽器運作穩定性與安全性的影響。

因此，微軟後續宣布將使Silverlight退出市場，並且確定在2021年10月12日正式結束技術支援，而更早之前則已經終止相關技術研發，目前僅IE 11瀏覽器仍支援此項網頁技術。但隨著微軟目前已經將主力集中在新版Microsoft Edge瀏覽器之下，目前IE 11瀏覽器的使用比重也早已被擠下，使得微軟終止發展Silverlight技術也不會構成明顯影響。

由於Blazor採用標準開源網頁技術標準設計，因此可讓開發者打造各類相容新款瀏覽器，無需額外安裝擴充程式的網頁內容，同時也能直接使用微軟.NET技術，並且支援相容JavaScript API。

除了支援以C#在內程式語言，或以HTML及CSS編寫，Blazor也支援透過Windows、Linux或macOS平台上的Visual Studio，以及Visual Studio Code工具進行設計。由於本身採用開源形式設計，因使Blazor本身無需任何授權費用，同時也能打造針對商業應用的服務內容。

另外，相比過去Silverlight技術可同時對應打造網頁內容及app項目，微軟目前則是呼籲開發者透過.NET Core資源，以UWP或WPF形式打造可在不同Windows 10硬體環境相容運作的app，而網頁服務內容則是以Blazor開源框架打造。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》