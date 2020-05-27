HP與微軟、Valve合作新款虛擬實境頭戴裝置外觀曝光

今年3月預告將推出新一代虛擬實境頭戴裝置後，目前網路上已經有疑似實機外觀曝光。

從Waliking Cat (@h0x0d)的個人Twitter帳號所釋出影像，顯示HP即將推出的新款虛擬實境頭戴裝置，將採用更貼近Oculus Rift形式設計，並且具備左右耳機聲音輸出設計，此外也內建麥克風，藉此對應聲控操作。

而左右手控制器則顯然維持與先前版本相同設計，似乎沒有太大改變。

就先前說法，此款虛擬實境頭戴裝置同時與Valve合作，同時也結合微軟Windows MR技術設計，因此預期能對應更完整的虛擬實境使用體驗，應該也會同步支援Steam VR服務。

至於單眼視覺解析度是否會比去年推出的Reverb採用2160 x 2160規格，以及對應114度視線範圍還高，或是維持相同設計，目前還無法確定。

HP預期會在近期內與微軟一同揭曉此款虛擬實境頭戴裝置，同時建議售價可能會在600美元區間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》