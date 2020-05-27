微軟：後疫情時代將加速更多企業數位轉型

今年因為新型冠狀病毒疫情影響，進而帶動許多企業以遠距形式取代原本工作模式，同時也讓不少線上會議、協作工具在短時間內湧入大量新用戶人數。而對於本身推動企業進行上雲等數位轉型，同時也早已推行自有線上協作工具Microsoft Teams的微軟而言，更認為在此波疫情之後，將會促使更多企業積極投入全新工作型態。

在微軟任職超過17年，同時在台灣擔任負責亞洲地區Microsoft Teams工程總監的Dan Stevenson表示，在今年此波疫情影響之下，使得許多企業必須構思遠距形式的工作模式，以利疫情在不少地區仍未改善情況下維持正常運作。

遠距工作模式成為「新常態」

即便在部分地區已經開始恢復正常，但不少企業也已經開始將遠距工作視為「新常態」，因此也讓恢復原本辦公模式的想法有所改變，讓員工能有更多彈性辦公選擇，同時也藉由全新工作模式加速數位轉型。

依照微軟看法，讓員工能藉由網路通訊、線上協作等方式工作，不僅能讓員工能在生活與工作間有更大彈性，藉此發揮更高產能，而企業本身也能在辦公室等成本支出獲得精簡，甚至能打破辦公地點與工作時間等侷限，進而招募更多元人才。

Dan Stevenson在受訪時透露，實際上微軟在此波疫情以前，就已經有不少員工是以遠距形式工作，並且透過線上會議等方式與其他員工協同作業。在此次疫情期間，更以內部工作模式等經驗，進一步讓線上協作工具Microsoft Teams在內使用體驗精進，並且配合旗下Azure雲端服務提供更多遠距工作所需資源。

而針對未來遠距工作模式，微軟也已經提出不少應用模式，例如結合微軟旗下雲端服務的數位辦公室解決方案，或是透過Windows MR技術，搭配虛擬實境頭帶裝置或HoloLens擴增實境設備，讓位於不同地區使用者也能同時「面對面」協同工作。

未來企業仍面臨更多轉型挑戰

對於未來工作模式，Dan Stevenson認為企業將會面臨更多轉型需求，以利符合後疫情時代的經營模式，同時也能因此讓本身發展步調加速。

不過，即便目前有諸如Microsoft Teams等工具資源輔助，同時越來越多企業也開始擁抱上雲發展模式，但在後疫情時代依然會面臨不少挑戰，例如在遠距工作模式下的員工績效如何考核，以及敘薪結構可能面臨改變，甚至企業本身在心態上能否跟上轉型步伐，這部份也是許多企業接下來會面臨考驗。

就Dan Stevenson的看法，則認為在後疫情時代中，員工之間的協同溝通、企業內部的人力管理模式必然會面臨更大改變，同時如何在遠距工作模式中的彈性拿捏，預期也會成為企業日後發展重要課題。

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