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用透明數據承諾保障 Gogoro提出全新升級客服服務

聯合新聞網 / 楊又肇

在近期因為「騎到飽」電池資費方案，以及用於餐飲外送兼差或一般工作出勤等爭議，加上不少長期用戶反應後續維修與客服問題，或是車輛本身使用過程發生突發斷電等情況，使得Gogoro近期面臨不少批評。或許是為了進一步平息用戶不滿，同時也希望能與消費者建立更好互動，Gogoro執行長陸學森不僅近期內與用戶近距離互動，並且傾聽反饋意見，今日 (5/26)更宣布推出全新升級客服服務－Gogoro 360。

路學森表示，雖然Gogoro目前將各個業務拆分，但是對使用者而言，從購入車款後的使用體驗其實是單一面向，亦即無論是車輛本身問題，或是GoStation換電站，以及後續維護問題，都會直接與Gogoro品牌產生連接，並不會細分Gogoro底下不同業務。

因此宣布推出全新升級客服服務Gogoro 360，不僅重申針對新車提供2年不限里程保固、提供符合申請資格的延長保固方案、全台通路工資與零件價格一致、全台同步串接的完整車歷、24小時道路救援、原廠配件保固、認證配件提供保固及支援服務、針對非消耗性零件提供保固、針對動力系統更換或維修後提供一年延長保固，以及針對換電方案包含定期回廠保養提供服務等保障，更進一步承諾保證日後可在7天內完成預約保養，不再讓使用者難以預約。

為了讓維修問題可以獲得改善，Gogoro預期會擴大各地區展店計畫，並且讓維修資源增加，以利支撐快速成長的車輛銷量背後所涵蓋維修保養需求，同時也能改善部分地區維修資源分布不均現象，讓車主可以更容易預約保養與維修。

Gogoro產品長彭明義強調，不會讓Gogoro車主產生被捨棄感受，並且說明從2015年推出Gogoro 1，到後續推出Gogoro 2等車款，確實在過程中出現突發斷電情況，但也透過調整電池接口等作法改善此類問題，同時透露目前車輛銷售數量在增加3倍情況下，使用道路救援服務比例卻是逐年減少，至今已經減少70%左右。

在此次提出的Gogoro 360服務中，更包含強化現有GoStation電池交換站建置，預計在今年內將使全台電池交換站從現有約1600座增加至1900座，預期趕上全台目前約有2498座加油站的數量規模，其中大型的Super GoStation超級電池交換站也會從現有10座增建至60座。

彭明義更補充表示，從2015年隨著Gogoro 1車款一同進入市場提供使用的電池，至今仍維持相當健康狀態，因此暫時還沒有必要進行汰換，但內部也已經在思考未來汰換這些電池的實際作法，以及電池汰換後的可行應用措施。

同時，在Gogoro 360服務網站更提供公開進度報告，包含可讓車主檢視目前Gogoro電池交換服務、保養維修服務、顧客支持服務、產品品質承諾、科技升級承諾等進度或細節，藉由透明數據印證對於車主的承諾。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

車主 加油站 Gogoro

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