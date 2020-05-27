前HTC執行長周永明創立 XRSPACE推出首款5G混合實境頭戴裝置

由前HTC執行長周永明創立，同時由前台灣LINE總經理陶韻智擔任總經理的XRSPACE，今日 (5/26)宣布推出旗下首款5G混合實境頭戴裝置XRSPACE MOVA，同時也宣布可讓使用者透過虛擬實境形式的社群互動平台XRSPACE MANOVA，讓使用者能更進一步成為虛擬實境的一部分，藉此達成更沉浸的虛擬實境體驗，並且能達成更真實的虛擬實境社群互動感受。

讓使用者更願意配戴使用

陶韻智表示，目前的虛擬實境裝置使用體驗多半集中在個人感受，並且透過不同app體驗各類虛擬實境內容，但是卻還是少了與好友、同好等人一起互動感受，因此在取下虛擬實境頭戴裝置後，多半不會像手機般願意頻繁使用。

為了吸引人更願意使用，周永明認為直接配戴在使用者頭上的虛擬實境頭戴裝置，必須更輕、更小，同時更容易使用。

因此，XRSPACE MOVA整體設計僅有470公克，同時相比其他類似產品大幅縮減體積，並且採用運算效能相對更高、基於Snapdragon 845處理器與Snapdragon X55 5G連網晶片的Snapdragon XR2 5G參考設計。不僅讓使用者配戴更無負擔，並且能藉由5G連網功能傳輸更穩定、清晰的虛擬實境影像，同時也能藉由4600mAh電池容量對應更久的續航使用時間。

而在操作互動部分，周永明強調XRSPACE MOVA可透過手勢識別，讓使用者的雙手對應更自然的互動操作，而非仰賴手持控制器，同時也能藉由頭戴裝置內的感測元件，搭配人工智慧學習方式，藉此識別使用者在操作過程的全身姿態，例如可判斷使用者處於站立，或是微蹲等情況，進而讓使用者在虛擬實境中代表個人的虛擬人像，能以更自然形式呈現。

除此之外，透過聲音識別方式也能讓系統判斷使用者當下表情，進而可讓虛擬人像完整呈現使用者表現情緒，搭配自然的肢體動作，讓代表使用者的虛擬人像可以在虛擬實境中以更生動形式呈現，同時透過自拍即可快速生成一組貼近個人臉譜的虛擬人像，甚至可以進一步客製化調整外觀細節。

依照目前公布內容，XRSPACE MOVA分別可以識別一般手勢操作、拍手、握手、擊掌、乾杯，以及包含投擲飛鏢、射籃等動作，而全身動作則可識別站立、行走、深蹲或張開身體阻擋等，同時表情部分更可對應不同情緒表現。

藉由手勢等形式進行操作之外，XRSPACE MOVA也能搭配其他控制器進行操作。

線上虛擬世界XRSPACE MANOVA

在XRSPACE的構思中，希望能讓使用者透過虛擬實境形式產生更深入的社群互動，因此在虛擬實境形式的社群互動平台XRSPACE MANOVA裡，使用者能透過代表個人的虛擬人像進行探索、互動。

而在實際使用情境，則區分透過XRSPACE MOVA前端鏡頭進行掃描，並且透過人工智慧分析建構的個人所處空間 (例如掃描自家房間)，讓使用者能獨自在此隱密空間體驗各項虛擬實境內容，或是邀請朋友以虛擬實境方式聚會，針對企業應用也能透過此項功能進行遠距會議討論。

至於開放公眾使用的虛擬實境空間，則將比照真實世界互動方式，可以建造眾人可觀看電影的戲院，或是可讓眾人一同運動的公園，甚至也將開放各類廠商建造不同空間內容，讓使用者能透過虛擬實境形式體驗更多內容。

目前在台灣已經與中華電信、味全龍、永慶房產集團、風潮音樂、三貝德教育集團、戈果美語、GQ、VOUGE、KLOOK在內業者合作，同時未來也計畫與更多內容合作，讓使用者能在XRSPACE MANOVA平台內產生更多互動體驗。

同時在電信業者合作方面，除了在台灣地區率先與中華電信合作，XRSPACE接下來也準備擴大與全球各地區電信業者合作，並且接入更多內容服務，更計畫與全球開發者如Angry Birds、AirPano、Digital Domain、Resolution Games、Magic Horizons、Iconic Engine、iStaging 以及 Futuretown合作，讓XRSPACE MANOVA平台服務更為豐富，更可讓XRSPACE MOVA可對應更多應用服務。

預計今年第三季率先於台灣推出

上市時間部分，XRSPACE MOVA與XRSPACE MANOVA預計會在今年第三季率先於台灣市場推出，其中XRSPACE MOVA將以599美元價格銷售，而XRSPACE MANOVA在內服務則預期會以訂閱或免費形式提供使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》