蝦皮年度Coding大賽報名開跑了 開放學生、在職人士組隊參加

Shopee Code League 2020 邀請對數據思維、程式應用感興趣的台灣及東南亞各國的學生、在職人士不限科系領域，皆可報名參加挑戰！

近日，蝦皮總部宣布年度數據競賽 Shopee Code League 2020，新加坡、中國、印尼、馬來西亞、菲律賓、台灣、泰國和越南共襄盛舉，邀請以上地區不論是台灣還是東南亞地區大學生、研究生和專業人士報名參加，不限科系、年級、領域皆具報名資格。

蝦皮表示，本次跨國競賽將提升參賽者解決問題能力、團隊合作和創造力，從而為數據分析及資料科學專業領域提供更具創造性的發展環境。

根據活動官網，本次賽事主要由蝦皮技術團隊設計，「蝦皮年度數據競賽」（Shopee Code League ）是一個為期 2 個月的線上 Coding 挑戰賽，內含一系列競賽，線上演算法、數據分析到數據科學等問題，還有線上培訓研討會，蝦皮邀請對數據思維、程式應用感興趣的朋友組隊參與，每類別前 10 名團隊將獲得獎金，優勝者還將獲得 Shopee 的全職或實習職缺面談機會。

官方表示，Shopee Code League 主要目的是向本科生和專業人士提供市場所需要的技術技能和專業知識，為新的數位經濟做準備，透過跨區的解決問題和知識共享，使技術社群更緊密，同時也希望為參賽者提供研究數據和網際網路產業挑戰的機會。

年度數據競賽 Shopee Code League 2020 資訊：

報名期間：5 月 11 日 - 6 月 12 日

競賽期間：6 月 8 日 - 8 月 1日

報名資格：在學生/在職人士(不限科系/年級/領域)

組隊資格：2-4 人組隊團體

有興趣的讀者不妨前往官方活動頁面報名：https://careers.shopee.sg/codeleague/

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》