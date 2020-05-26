拚2024年重返月球！NASA徵受試者 8個月與世隔絕模擬火星生活

NASA 將徵人在地上預先模擬月球與火星任務，並搜集心理與生理相關數據，以及生活過程中碰到的問題。

NASA 發出徵才訊息，計畫要在俄羅斯莫斯科模擬火星和月球的隔離環境下待 8 個月進行實驗，為之後的載人任務做準備。

NASA 阿提米斯（Artemis）計畫預計在 2024 年讓人類重返月球，同時作為未來登陸火星任務的前哨戰。

而這次的實驗將模擬太空人在有限封閉空間的生活，以及行程中執行科學實驗以及機械維護與使用，並且輔以 VR 應用。NASA 將透過地上的模擬，觀察受試者的身體與心理健康狀況，獲取一些數據來了解在任務過程可能會碰到的問題並事先找出解方。

NASA 這次徵求健康的美國公民參與計畫，條件為 30-35 歲，會說英語及俄語，並且擁有博士以上學位或是經受訓軍官經驗，不過若找到合適者這些條件都有彈性調整空間。

至於報酬的部分，NASA 並沒有提供確切的薪資範圍，要看看受試者是否有參與 NASA 其他的合作方案而定。

和太空人一樣，本次任務的受試者需要在出發前預先在設施待 2 個月進行準備。

《本文作者 Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》