遠距辦公將成為新常態 Facebook等企業構思適合未來工作型態的工具

在新型冠狀病毒疫情影響之下，不少企業開始面臨必須將傳統進入辦公室為主的工作模式，暫時切換成可讓員工以遠距形式完成首上工作情況，而在此期間也讓不少企業開始構思日後工作模式如何安排。而Facebook也針對此類需求，開始構思適合未來工作型態的服務工具。

遠距辦公將成為新常態

在Facebook、微軟、Google等企業均宣布允許員工可於今年底以前維持在家遠距工作模式，甚至部分企業如Twitter則是宣布可讓員工自行決定要維持在家遠距工作，或是依照個人需求回歸進入辦公室的工作模式，同時也有不少企業將參考Facebook作法，未來將可讓員工彈性選擇在家遠距辦公，或是進入辦公室環境工作。

而在此波疫情影響之下，除了讓許多企業構思如何藉由遠距方式完成既有工作需求，同時也產生日後當疫情趨緩，並且有明顯改善後，是否還需要回歸原本工作模式，或是融合在疫情期間鎖做調整，讓遠距工作模式成為全新常態。

畢竟如果藉由遠距工作也能達成相同效益，甚至可以減少額外成本支出 (例如辦公室租賃、水電等支出項目)，同時也能讓員工在工作與個人生活取得更大彈性平衡，並且可以藉由遠距工作形式爭取更多合適人才，而不會受到地域等條件限制影響，或許會讓更多企業更願意增加遠距工作比例。

全新遠距辦公工具將大幅更新、成長

若遠距工作模式成為未來新常態，意味必須要有更多合適解決方案對應此類工作模式需求，例如近期快速成長的線上會議服務，就是因為遠距工作需求提高，使得包含Zoom、Google Meet或Microsoft Teams用戶人數持續攀升，同時也加速此類服務功能成長。因此，Facebook除了提倡讓員工能更有彈性地在家遠距工作，同時也提出更多可解決遠距工作需求的技術項目。

例如以先前推出的Messenger Rooms為基礎，針對企業會議需求打造的Workplace Rooms，同樣可讓最多50人同時上線參與會議，並且進一步減少操作繁瑣流程，甚至也同樣可讓企業意外人員可以更方便參與討論。

至於Live Producer，以及透過Portal裝置進行的線上直播功能，則是期望透過線上直播形式達成「面對面」溝通效果，讓位於不同地區的員工依然可以透過網路連線直接「近距離」互動。

此外，Facebook也透過旗下Oculus VR技術，提出以虛擬實境形式呈現的虛擬辦公互動模式，讓位於不同地區的員工可以透過虛擬實境進行討論，甚至可以呈現在虛擬辦公室內的互動體驗。

類似想法，包含HTC、微軟等企業也都提出類似解決方案，希望透過網路連線、虛擬實境或直播互動方式呈現全新遠距辦公情境。

不過，即便許多企業傾向讓員工可以彈性選擇在家遠距辦公，可能還是會面臨部分工作無法透過遠距形式完成，或是員工本身是否願意接受這樣的安排等情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》