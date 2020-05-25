快訊

直播／今日仍「+0」確診！全台累計415人解除隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遠距辦公將成為新常態 Facebook等企業構思適合未來工作型態的工具

聯合新聞網 / 楊又肇

在新型冠狀病毒疫情影響之下，不少企業開始面臨必須將傳統進入辦公室為主的工作模式，暫時切換成可讓員工以遠距形式完成首上工作情況，而在此期間也讓不少企業開始構思日後工作模式如何安排。而Facebook也針對此類需求，開始構思適合未來工作型態的服務工具

遠距辦公將成為新常態

在Facebook、微軟、Google等企業均宣布允許員工可於今年底以前維持在家遠距工作模式，甚至部分企業如Twitter則是宣布可讓員工自行決定要維持在家遠距工作，或是依照個人需求回歸進入辦公室的工作模式，同時也有不少企業將參考Facebook作法，未來將可讓員工彈性選擇在家遠距辦公，或是進入辦公室環境工作。

而在此波疫情影響之下，除了讓許多企業構思如何藉由遠距方式完成既有工作需求，同時也產生日後當疫情趨緩，並且有明顯改善後，是否還需要回歸原本工作模式，或是融合在疫情期間鎖做調整，讓遠距工作模式成為全新常態。

畢竟如果藉由遠距工作也能達成相同效益，甚至可以減少額外成本支出 (例如辦公室租賃、水電等支出項目)，同時也能讓員工在工作與個人生活取得更大彈性平衡，並且可以藉由遠距工作形式爭取更多合適人才，而不會受到地域等條件限制影響，或許會讓更多企業更願意增加遠距工作比例。

全新遠距辦公工具將大幅更新、成長

若遠距工作模式成為未來新常態，意味必須要有更多合適解決方案對應此類工作模式需求，例如近期快速成長的線上會議服務，就是因為遠距工作需求提高，使得包含Zoom、Google Meet或Microsoft Teams用戶人數持續攀升，同時也加速此類服務功能成長。因此，Facebook除了提倡讓員工能更有彈性地在家遠距工作，同時也提出更多可解決遠距工作需求的技術項目。

例如以先前推出的Messenger Rooms為基礎，針對企業會議需求打造的Workplace Rooms，同樣可讓最多50人同時上線參與會議，並且進一步減少操作繁瑣流程，甚至也同樣可讓企業意外人員可以更方便參與討論。

至於Live Producer，以及透過Portal裝置進行的線上直播功能，則是期望透過線上直播形式達成「面對面」溝通效果，讓位於不同地區的員工依然可以透過網路連線直接「近距離」互動。

此外，Facebook也透過旗下Oculus VR技術，提出以虛擬實境形式呈現的虛擬辦公互動模式，讓位於不同地區的員工可以透過虛擬實境進行討論，甚至可以呈現在虛擬辦公室內的互動體驗。

類似想法，包含HTC、微軟等企業也都提出類似解決方案，希望透過網路連線、虛擬實境或直播互動方式呈現全新遠距辦公情境。

不過，即便許多企業傾向讓員工可以彈性選擇在家遠距辦公，可能還是會面臨部分工作無法透過遠距形式完成，或是員工本身是否願意接受這樣的安排等情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 直播 臉書 在家工作

延伸閱讀

臉書50%員工 將永久在家工作

盛治仁／遠距工作的各種可能性

輝達資料中心業績靚 緯穎、英業達打強心針

訊連護盤 購回1,205張

相關新聞

趕在美國政府新禁令生效前 傳華為已向台積電緊急提出5nm製程訂單

相關消息指稱，趕在美國政府新一波禁令生效以前，華為已經緊急向台積電提出5nm製程代工訂單，預計由後者協助生產即將推出的Kirin 1020處理器。

電信聯盟要求美國政府提撥20億美元 以利更換華為設備

先前美國政府除了建議FCC撤除中國電信在美境內業務執照，同時也希望透過補助促使境內電信營運業者更換其使用的華為或中興提供網通設備。不過，不僅大型電信業者認為政府提撥補助難以支撐更換所有使用中國業者提供網通設備相關支出，在偏遠農村地區提供網通服務的小型電信營運業者更沒有足夠經費更換現有設備。

遠距辦公將成為新常態 Facebook等企業構思適合未來工作型態的工具

在新型冠狀病毒疫情影響之下，不少企業開始面臨必須將傳統進入辦公室為主的工作模式，暫時切換成可讓員工以遠距形式完成首上工作情況，而在此期間也讓不少企業開始構思日後工作模式如何安排。而Facebook也針對此類需求，開始構思適合未來工作型態的服務工具。

藍牙傳資安漏洞？駭客偽裝藍牙裝置讓iPhone、Android、Mac用戶全遭殃！

藍牙配對功能不僅可以在兩部手機、電腦之間傳送照片檔案，還能連接耳機聽音樂，然而近日卻有傳出藍牙無線通訊協定藏有安全漏洞，駭客偽裝成通過身份驗證的藍牙裝置與使用者的藍牙進行配對，進而存取使用者裝置的資料，受影響的裝置包括 Apple 蘋果 iPhone、iPad、MacBook 以及 Android 手機等。

小米收購紫米旗下全資控股公司股權 加深雙方合作關係

多年以來協助小米製造多款行動電源產品的紫米，旗下全資控股的紫米國際有限公司將由小米以1.03億美元收購27.44%，其中2578萬美元將會以現金支付，其餘7706萬美元金額則會以小米發行5437萬9044股股權交易，同時將持有紫米國際有限公司約49.91%股權。

每秒傳輸達3920MB SD 8.0設計規範導入PCIe 4.0技術規格

隨著PCIe 4.0導入市場應用，SD協會在此次提出的SD 8.0設計規範中也加入PCIe 4.0技術規格，讓原本最高每秒可達986MB的數據傳輸效率提昇至每秒3920MB，足足提高四倍左右。

Google提出「I/O Braid」設計 讓線材也能對應手勢操作

除了先前與Levi's合作採用Project Jacquard技術，讓牛仔外套可在袖口等位置採用包含可識別點按、滑動等操作手勢的特殊布料，藉此對應操作透過無線配對連接的手機功能，Google研究室稍早更將類似設計概念應用在編織線材，讓使用者能透過觸控、揉捻等動作，直接在線材上操作各類手勢，並且讓連接裝置可反應操作功能。

M17將Paktor拆分出售！金額未知但執行長Shn Juay繼續留任

據傳 M17 去年就開始計畫將 Paktor 拆分出售給其他線上約會 App 公司，但因價格關係一直沒談攏。

「VPN」竄高！港版國安法來了 港人狂GOOGLE「移民、台灣」

中國中央政府在昨（21日）晚間公布全國人大會議議程，並將訂定〈港版國安法〉納入其中，形同將原先在中國其他地區實施的國安法也推行到香港。消息釋出後，21日晚間12點，香港地區google「移民」、「台灣」，及「VPN」等次數都顯著暴增，足見香港人民的焦慮。

自動駕駛再漲價1000美元！馬斯克：未來特斯拉不只能代步 也幫你賺錢

Elon Musk 說，「自動駕駛計程車隊」上路後，車主每年也可從中多賺高達 3 萬美元外快。

以Killer網路卡聞名 Rivet Networks併入Intel麾下

Intel宣布收購以推行Killer網路卡等網通產品聞名的Rivet Networks，預期以此強化自身無線解決方案發展能力。

Google與蘋果合作可勾勒新冠病毒感染途徑的API內容 開始提供使用

今年4月宣布將在確保個人隱私不受影響前提下，藉由手機內的藍牙交互連接數據勾勒新型冠狀病毒感染途徑後，蘋果與Google表示對應此項技術的API內容，將從即日起開放公共衛生組織單位使用，使其針對新型冠狀病毒防疫需求打造的app都能接入使用，並且能快速確認當下是否處於高度感染風險地區。

熱門新聞

趕在美國政府新禁令生效前 傳華為已向台積電緊急提出5nm製程訂單

蘋果全罩式耳機AirPods Studio 消息指稱「已開始在越南組裝生產」

電信聯盟要求美國政府提撥20億美元 以利更換華為設備

遠距辦公將成為新常態 Facebook等企業構思適合未來工作型態的工具

ROG Phone 3現身Wi-Fi聯盟認證文件 預計今年下半年問世

隨著《Area F2》永久下架 Ubisoft也撤除相關訴訟內容

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。