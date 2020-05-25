電信聯盟要求美國政府提撥20億美元 以利更換華為設備

先前美國政府除了建議FCC撤除中國電信在美境內業務執照，同時也希望透過補助促使境內電信營運業者更換其使用的華為或中興提供網通設備。不過，不僅大型電信業者認為政府提撥補助難以支撐更換所有使用中國業者提供網通設備相關支出，在偏遠農村地區提供網通服務的小型電信營運業者更沒有足夠經費更換現有設備。

由競爭性營運商協會、無線基礎設施協會、國家有線電視協會、農村寬頻協會與電信業者協會等組成聯盟，稍早向美國政府發出聲明，表示美國境內小型電信營運業者面臨沒有足夠資金更換現有使用華為或中興提供網通設備，因此無法遵循川普總統在今年3月簽署禁止電信營運業者使用補助資金採購華為、中興網通設備相關法規。

目前美國政府僅計畫提撥10億美元金額協助境內電信業者更換目前所使用中國品牌設備，但依照電信業者協會組成聯盟表示，更換現有設備所需花費至少要20億美元，另外也需要額外500萬美元用於支付管理此筆資金所需人事相關費用。

在目前中美貿易戰持續進行之下，顯然川普總統會持續設法排除境內業者使用華為、中興等中國業者提供網通設備。先前更簽署新法，預計進一步禁止中國業者使用美國境內提供技術製作旗下產品，將使華為等業者面臨更大發展限制。

另一方面，英國政府目前也考慮縮減境內業者使用華為提供網通設備比例，雖然形式上允許華為提供網通設備可在英國境內使用，但禁止將這些網通設備用於核心網路建置，並且將整體佈署比重限制在35%以內，甚至計畫在2023年全面排除使用華為設備。

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