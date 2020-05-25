趕在美國政府新禁令生效前 傳華為已向台積電緊急提出5nm製程訂單

相關消息指稱，趕在美國政府新一波禁令生效以前，華為已經緊急向台積電提出5nm製程代工訂單，預計由後者協助生產即將推出的Kirin 1020處理器。

而此項訂單將高達7億美元，同時除了5nm製程代工訂單，同時也包含現行用於Kirin 990等處理器的7nm製程代工項目。

不過，另外也有消息認為華為提出訂單涵蓋5nm製程與12nm製程，原因在於目前台積電在7nm製程代工產能處於滿載狀態，目前包含蘋果、NVIDIA、AMD、Qualcomm等廠商均與台積電合作7nm製程代工，藉此生產旗下採用較新製程的處理器產品。

至於5nm製程仍屬於較新技術，因此除了蘋果、Qualcomm等少數廠商率先採用，其餘廠商則多半維持以台積電7nm以前製程技術代工生產旗下產品，因此目前5nm製程產能仍有50%比例可供使用。

若華為與台積電緊急合作代工訂單涵蓋5nm與12nm製程，預期5nm製程部分會以生產新款Kirin 1020處理器為主，而12nm製程部分則會生產5G連網相關晶片，但如此以來一來則可能會讓採用7nm製程生產的Kirin 990等處理器供貨吃緊，甚至可能加快退離市場應用，除非華為仍可找到合適代工合作對象繼續生產。

只是在接下來美國政府新一波禁令生效後，華為勢必將面臨更大市場發展限制，尤其一旦涉及直接或間接使用美國境內技術，可能就會讓旗下產品無法順利進入市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》