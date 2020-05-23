Google提出「I/O Braid」設計 讓線材也能對應手勢操作

除了先前與Levi's合作採用Project Jacquard技術，讓牛仔外套可在袖口等位置採用包含可識別點按、滑動等操作手勢的特殊布料，藉此對應操作透過無線配對連接的手機功能，Google研究室稍早更將類似設計概念應用在編織線材，讓使用者能透過觸控、揉捻等動作，直接在線材上操作各類手勢，並且讓連接裝置可反應操作功能。

此項設計將以「I/O Braid」為稱，簡單說起來就是將操作介面進一步延伸至連接線材。

而設計原理則與先前提出的Project Jacquard技術相似，同樣將感應線圈包覆在線材外部編織層，藉此形成名為HSM (Helical Sensing Matrix)的螺旋感應矩陣，藉此識別使用者輕按線材，或是揉捻線材等操作差異，進而可將操作手勢化為電子訊號，並且在裝置端轉化為操作指令，例如讓手機播放或暫停音樂，或是進行快轉、回放等。

在這樣的設計裡，線材本身就不需要額外配置線控盒配件，讓使用者能直接透過點按線材等手勢即可操作音樂播放功能。而套用在其他連接線材，則可能對應電源開關，或是調整室內電燈明亮度，以及擴音喇叭輸出音量等。

就Google實驗室提出設計，「I/O Braid」將可套用在多數以編織材質披覆線材上使用，因此未來也有可能比照Project Jacquard技術應用在智慧穿戴裝置，或是一般衣物上使用。

目前「I/O Braid」設計已經可以識別輕壓、揉捻、滑過或扭轉等操作手勢，同時正確識別率約可達94%左右，甚至也能區分指壓與掌壓操作差異，而Google實驗室仍希望能讓此項技術可在更多材質、不同粗細線材上使用，因此也持續對外招募測試人員收集使用數據，並且透過人工智慧技術進行學習，讓系統能更容易判斷正確操作手勢。

不過，此項技術未來是否會應用在市售產品，暫時還無法確認，畢竟還是處於實驗階段的產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》