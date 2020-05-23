每秒傳輸達3920MB SD 8.0設計規範導入PCIe 4.0技術規格

隨著PCIe 4.0導入市場應用，SD協會在此次提出的SD 8.0設計規範中也加入PCIe 4.0技術規格，讓原本最高每秒可達986MB的數據傳輸效率提昇至每秒3920MB，足足提高四倍左右。

相比先前在7.0設計規範採用PCIe 3.0設計，SD 8.0設計規範則是採用PCIe 4.0 x2架構，讓SD記憶卡最高傳輸效率可達每秒3940MB，相比7.0設計規範最高每秒可達986MB的數據傳輸表現，總計提高四倍。

不過，最高對應儲存容量部分，在SD 8.0設計規範依然維持在SDUC 128TB規格，並且可代替SSD作為行動裝置主要儲存設備。

此次提出的SD 8.0設計規範，不僅是為了讓更高解析度數位相片能以更快速度完成傳輸，並且加快相機等裝置連拍寫入速率，使最高連拍張數能進一步增加，更是針對接下來預計普及化的8K，以及虛擬實境內容傳輸打造。

而SD協會在2018年就提出的SD 7.0設計規範，目前其實也尚未普及，甚至實際藉由設計規範打造的市售產品也都還不常見，更別說價格依舊偏高，因此距離對應SD 8.0設計規範的市售卡片實際進入市場銷售，或許還需要一段時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》