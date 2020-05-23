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小米收購紫米旗下全資控股公司股權 加深雙方合作關係

聯合新聞網 / 楊又肇

多年以來協助小米製造多款行動電源產品的紫米，旗下全資控股的紫米國際有限公司將由小米以1.03億美元收購27.44%，其中2578萬美元將會以現金支付，其餘7706萬美元金額則會以小米發行5437萬9044股股權交易，同時將持有紫米國際有限公司約49.91%股權。

紫米國際有限公司是江蘇紫米通訊技術有限公司旗下全資控股公司，同時與小米科技責任有限公司共同持有江蘇子米電子技術有限公司股權。而江蘇子米電子技術有限公司同時也是紫米電子品牌營運主體，意味小米與紫米之間合作關係將更加密切。

成立於2012年的紫米，在隔年成為小米首波生態鏈投資企業之一，主要協助生產製作小米行動電源與配件，同時後續也以紫米品牌打造行動電源產品，並且藉由自有合作通路與小米旗下通路銷售。

此外，紫米也分別投資南芯半導體、怪獸充電等相關產業，藉此提昇本身在行動電源為主的產品發展能力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 半導體 小米

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