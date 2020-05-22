M17將Paktor拆分出售！金額未知但執行長Shn Juay繼續留任

據傳 M17 去年就開始計畫將 Paktor 拆分出售給其他線上約會 App 公司，但因價格關係一直沒談攏。

M17 版圖出現重大變革！交友服務 Paktor 將出售給新加坡創投 Kollective Ventures，而且規模屬於全面收購而非單純入股。

經 INSIDE 詢問，M17 不透露這次收購價格，不過原 Paktor 執行長 Shn Juay 將繼續留在 Paktor 續任。

M17 集團幾天前才宣布成功完成 D 輪近 3,000 萬美金（約 8 億新台幣）募資，將預計把資金集中使用在台灣、日本及美國市場並進一步拓展至其他關鍵新興市場。但根據 Tech in Asia 報導，M17 去年就開始計畫將 Paktor 拆分出售給其他線上約會 App 公司，不過因價格關係一直沒談攏。

Paktor 是 M17 現任 CEO 潘杰賢在 2013 年一手成立的線上約會 APP，並且在 2017 年 4 月跟麻吉大哥黃立成的 17 Media 合併重組成 M17。

M17 原本在 2018 年赴美國紐約證券交易所上市但卻臨時喊卡，潘杰賢表示乃是因某投資方 KYC 沒有通過承銷銀行審核，只能喊停。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》