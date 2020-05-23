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藍牙傳資安漏洞？駭客偽裝藍牙裝置讓iPhone、Android、Mac用戶全遭殃！

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：Redmondpie
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藍牙配對功能不僅可以在兩部手機、電腦之間傳送照片檔案，還能連接耳機聽音樂，然而近日卻有傳出藍牙無線通訊協定藏有安全漏洞，駭客偽裝成通過身份驗證的藍牙裝置與使用者的藍牙進行配對，進而存取使用者裝置的資料，受影響的裝置包括 Apple 蘋果 iPhone、iPad、MacBook 以及 Android 手機等。

圖片及資料來源：Redmondpie
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發現藍牙資安漏洞的是瑞士洛桑聯邦理工學院（École Polytechnique Fédérale de Lausanne），據最新的研究報告指出，這次的藍牙協定漏洞名稱是「 Bluetooth Impersonation Attacks 偽裝藍牙攻擊」，簡稱 BIAS。它藏在藍牙 6 個核心配置的其中 2 個，包括 Basic Rate 基本傳輸速率 和 Enhanced Data Rate 增強資料速率。

藏著漏洞的 2 個藍牙協定核心配置主要用在低耗電的短距通訊上，漏洞允許駭客的裝置偽裝成先前曾經和使用者配過的藍牙裝置，進而繞過安全連接必須進行的密鑰認證程序。如此一來，使用者在無預警下與駭客偽裝的裝置配對，而駭客也就得以控制使用者裝置進而竊取資料。

根據研究報告內容，研究人員找來 iPhone 8、iPhone 7 Plus、 iPhone 6、iPhone 5S、iPad 2018、Macbook Pro 2017，以及 Android 系統的 Google Pixel 2、Pixel 3 等共 30 款主流消費電子產品進行測試，其中有 28 款電子產品藍牙功能都會受到 BIAS 偽裝藍牙攻擊。

報告進一步指出，受影響的藍牙晶片來自 Intel 英特爾、Qualcomm 高通、Samsung 三星、CSR（Cambridge Silicon Radio）…等多家公司，而且波及市場上的數十億藍牙裝置，影響範圍非常廣泛。

針對這項漏洞，SIG 藍牙技術聯盟公布暫時補救措施，建議藍牙晶片供應商應禁止降級至長度低於 7 Octet 的加密金鑰，並指出主機在執行認證時應啟用交互認證、最好是支援 Secure Connections Only 唯一安全連線模式。同時，SIG 也更新了藍牙核心規範，防止強制降級至經典藍牙協議的偽裝攻擊。

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。

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