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「VPN」竄高！港版國安法來了 港人狂GOOGLE「移民、台灣」

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸要在香港推「港版國安法」，引起香港人民焦慮。圖／取自歐新社
大陸要在香港推「港版國安法」，引起香港人民焦慮。圖／取自歐新社

中國中央政府在昨（21日）晚間公布全國人大會議議程，並將訂定〈港版國安法〉納入其中，形同將原先在中國其他地區實施的國安法也推行到香港。消息釋出後，當日午夜後香港地區google「移民」、「台灣」，及「VPN」等次數都暴增數倍，足見香港人民的焦慮。

「港版國安法」主要針對四類行為進行立法，包含顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預。相關提案確定將在5月28日本期人大落幕當天通過，並以追加特殊附件的繞路方式，在香港立法會無權審核的狀態下成為香港法律。此次人大會議跳過香港立法會、直接為香港立法，被視為將根本性地動搖香港一國兩制的地位。

也因此香港民間的焦慮情緒升溫，若查看香港地區的google關鍵字，可發現香港人在21日晚間google「移民」的次數暴增到正常的4倍以上，google「台灣」的次數也比以往多2倍。

香港地區google「移民」、「台灣」等關鍵字一夜暴增。圖擷自google trends
香港地區google「移民」、「台灣」等關鍵字一夜暴增。圖擷自google trends

此外，原本沒什麼搜尋熱度的「VPN」（虛擬私人網路）更成為熱門關鍵字，由於香港人擔心「港版國安法」通過後，網路上的言論會成為入罪證據，因此有網友呼籲香港人快點下載VPN，透過海外遠端伺服器，隱藏網絡足跡和身份，網路上甚至已出現多篇「付費VPN」比較文

港人擔憂網路言論會在港版國安法制定後成為入罪證據，因此GOOGLE「VPN」的人次也明顯暴增。圖擷自google trends
港人擔憂網路言論會在港版國安法制定後成為入罪證據，因此GOOGLE「VPN」的人次也明顯暴增。圖擷自google trends

香港 國安法 VPN 一國兩制 全國人大 移民 Google

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