三星扶植新創SunnyFive 打造可在室內模擬日照的「窗戶」

今年曾在CES 2020期間以SunnySide名稱對外展示模擬光線情境的「窗戶」，並且由三星內部新創加速器C-Labs扶持的SunnyFive，目前已經成為獨立運作公司。

SunnyFive所打造的「窗戶」，實際上是採用擬真窗戶外觀設計的智慧燈，標榜可輸出全光譜自然光線，並且透過程式編碼方式仿照自然光照，藉此讓原本相對陰暗的室內環境可以增添更多光亮感。

依照SunnyFive團隊說明，其打造的「窗戶」可以模擬包含黎明、日出、黃昏及日落等自然日照情境，同時也能藉由手機app調整照明色溫與明亮度，並且支援三星旗下SmartThings物聯網系統，本身也能作為鬧鐘使用。

而這款「窗戶」除了能用於改變室內照明亮度，同時也能模仿自然日照，讓身體產生足夠的維生素D，進而增加更多精神與活力。同時，SunnyFive團隊也表示這款「窗戶」並不會讓使用者在室內被"曬傷"。

另一方面，SunnyFive團隊也認為藉由改變室內照明，將能進一步改善季節性憂鬱症患者心理壓抑情況，並且使其情緒可獲得紓緩。

類似產品，先前Philips旗下Hue系列智慧照明產品也是以相同概念打造，期望透過改變室內照明方式讓使用者在身理、心理都能獲得調整。

目前還無法確認SunnyFive團隊預計何時讓旗下產品實際進入市場銷售，同時也還無法確認其產品具體細節與可能售價。

此次宣布SunnyFive成為獨立營運公司之外，三星C-Labs同時也宣布包含可讓人在手機上快速編輯電腦動畫及3D特效的影片編輯器Blockbuster，以及可將類比文字轉換成數位文字，並且存放在手機或平板內使用的Hyler，另外則包含智慧學習筆記服務Haxby與可記錄每日紫外線係數的感測元件RootSensor，同樣也會成為獨立運作公司。

Blockbuster

Hyler

Haxby

RootSensor

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》